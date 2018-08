Advarer om sterke vindkast natt til lørdag: Kan føre til lokale strømbrudd og knekte trær

Spås å bli en stor internasjonal stjerne: Her er hun på plass på sin første Byåsen-trening

Rini Coolen gjør én endring fra Ranheim-kampen: Disse elleve starter for RBK

Angrer ikke på at han feiret iransk nasjonaldag

Største døgnnedbør i Oppdal på over fem år

Trøndelag våtest i landet for andre døgn på rad

Denne «svingen» på jetstrømmen gir et kraftig temperaturhopp onsdag

Rini Coolen gjør én endring fra Ranheim-kampen: Disse elleve starter for RBK

Angrer ikke på at han feiret iransk nasjonaldag

Saken oppdateres.

Fra natt til lørdag til lørdag formiddag er det ventet vindkast på 20-30 meter i sekunder fra vest.

Dette er en vindretning som merkes meget godt langt inne i landet og ikke bare på kysten.

LES OGSÅ: Forskere varsler færre orkaner i Atlanterhavet i høst

Vinden kommer etter at lavtrykksenteret har passert

- Lavtrykket kommer inn over Trøndelag sørfra og passerer over landsdelen i løpet av ettermiddagen og kvelden. Det er først når lavtrykksenteret har passert Trøndelag, at vestavinden treffer landsdelen, forteller vakthavende meteorolog Anette Skjerdal ved Meterologisk institutt i Bergen.

Det er de sørvestlige delene av Trøndelag som vil merke vindkastene først. Deretter dekker vindfeltet gradvis hele landsdelen.

LES OGSÅ: Ekstremvær i India har krevd 22 menneskeliv

Kraftig vind fra sent fredag kveld

- Når vil folk i Trøndelag begynne å merke vinden?

- Vinden vil komme inn over de sørvestlig grenseområdene mot Møre og Romsdal fra 23-tiden. Siden vil øke vinden på nord- og østover i landsdelen. Vindfeltet passerer i løpet av 10-12 timer, og vil minke lørdag morgen i sørvest, og et stykke utpå formiddagen lengst nord, forteller, Skjerdal.

LES OGSÅ: Portugal har kontroll på skogbrann rundt turistlandsby

Utelukker ikke enda sterkere vindkast enn 25 m/s

I farevarselet ligger vindkastene på 20 til 25 meter i sekundet, men Skjerdal utelukker ikke at det lokalt kan forekomme enda sterkere vindkast.

LES OGSÅ: Meteorologene advarer om sterke vindkast Østafjells

Kan gi lokale strømbrudd

Det heter i farevarselet at «sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd».

Trafikantene advares mot at trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen.

LES OGSÅ: Tallet på omkomne stiger etter Lombok-skjelv

Sikre trampoliner mot vinden

Før uværet kommer kan det være lurt å sikre gjenstander som trampoliner og hagemøbler.

Meteorologisk institutt skriver at «løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde.»

Det blir også oppfordret om å være forsiktig i fjellet og når man ferdes utendørs.

LES OGSÅ: 22 omkom i flom i Niger

Opp mot 50 millimeter nedbør på 12 timer fredag til lørdag

Lavtrykket bringer med seg fuktige luftmasser sørfra. Nedbøren kommer inn over Trøndelag fra fredag morgen, i forkant av vinden.

- Våre prognoser viser 40 til 50 millimeter nedbør på 24 timer på stedene med mest nedbør, fra fredag morgen til lørdag morgen, sier Bergensmeteorologen.

LES OGSÅ: Røros og Oppdal har satt ny rekord i antall sommerdager

Lettere vær på lørdag

- Regnet fortsettet et stykke ut på dagen lørdag, men etterhvert blir det opphold og lettere vær. Det vil imidlertid fortsette med regnbyger langs kysten resten av helgen, sier Skjerdal.

Totalt viser varslene 65 til 70 millimeter nedbør de våteste stedene fra fredag morgen til mandag morgen.

LES OGSÅ: Trøndelag våtest i landet for andre døgn på rad

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 900 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter