Klissvått varsel for Dumdum Boys på Sverresborg

Saken oppdateres.

Etter en ørliten nedbørpause tidlig på kvelden, begynner det å bøtte ned etter klokken 19.

Noe av den mest intense nedbøren ser ut til å komme i timen mellom klokken 19 og 20, men også senere på kvelden vil det komme en god del nedbør.

Frontnedbør og bygenedbør

- Regnet i Trøndelag fredag kveld blir både frontnedbør, det vil si sammenhengende nedbør som kommer i forbindelse med et nedbørområde som beveger seg over landsdelen, og bygenedbør, forteller vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Mindre endringer i banen for nedbørområdet kan gi store utslag på mengden nedbør. I formiddag endret prognosen for Sverresborg seg fra 25 til 17 millimeter.

Fra 5 til 17 millimeter

Meteorologisk institutt opererer med minimums- og maksimumsverdier i regnvarselet. For perioden klokken 20 til klokken 23 viser den oppdaterte prognosen mellom 5,4 og 17,2 millimeter.

En millimeter nedbør tilsvarer en liter regn pr. kvadratmeter.

Lite vind i kveld

En trøst for konsertkvelden får være at bandet for lengst har rukket å gå av scenen før de kraftigste vindkastene har kommet til folkemuseet. Vinden kommer ikke før etter midnatt.

