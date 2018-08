Regnfull natt i Trøndelag - men ingen store skader

Forventet over 1000 biler - det satte regnet en stopper for

Saken oppdateres.

For Trøndelag var det natt til lørdag meldt om moderat farevarsel for vind og nedbør.

- Det har vært en del vind og det har vært en del nedbør i fylket natt til lørdag, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt.

Åfjord fikk mest

Det var ytre strøk som fikk mest regn og vind. De to stedene som fikk mest regn i fylket var Åfjord og Sverresborg i Trondheim.

Åfjord: 45,3 mm regn på tolv timer og 65,3 mm regn på 24 timer.

Sverresborg: 43,9 mm regn på tolv timer og 72,8 mm på 24 timer.

- Det var flere steder i Trøndelag som fikk 30-40 mm regn de siste tolv timene. Så det har vært ett vått døgn, sier Andersen.

Kraftigst vind langs kysten

I fylket har det vært kraftigst vind på kysten.

- Det ble målt en liten storm på rundt 21 meter i sekundet på Buholmråsa fyr, helt ute ved kysten. Nå har vi ikke målestasjoner over alt, så vinden kan ha blitt merket godt flere steder på fjellet også, opplyser Andersen.

Buholmråsa fyr hadde sterkest vind med 25 meter per sekund.

Namsos lufthavn som nummer to med 23,2 meter i sekundet i vindkast.

- Det ble varslet rundt 20-28 meter i sekundet, så dette er innafor det vi hadde varslet. Det er nordlige og ytterste deler av Trøndelag som har merket de kraftigste vindkastene, sier Andersen. Hun fortsetter:

- Den verste vinden har vært i natt og det vil avta utover dagen. Det vil henge igjen litt i nord i fylket, og så går det mot lettere vær neste uke.

Rolig for politiet

Politiet har fått meldinger om to fallende trær i fylket i løpet av natten på grunn av vinden.

- Det er to trær som har blåst over. Det i Malvik som ble fjernet av entreprenører ved Vegtrafikksentralen. Det andre treet har falt ned på eiendommen til et firma ved Dragvoll. Dette er ikke til hinder for noe trafikk, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved Trøndelag politidistrikt.

