Strøm av lavtrykk gir regn hver dag de neste åtte dagene

Du trenger ikke legge bort regntøyet med det første. Varslene for andre halvdel av august er fulle av nedbør.

Strøm av lavtrykk gir masse regn

En jevn strøm av lavtrykk inn mot kysten av Midt-Norge de neste to ukene, gjør at neste regnbyge aldri er langt unna.

Nedbør hver dag de neste åtte dagene

Dersom prognosene stemmer, blir det regn hver dag de neste åtte dagene, og i 12 av 17 dager resten av august.

Bare helt på tampen av måneden ser det ut til å bli flere enn to dager på rad uten regn. Dagene 29. til 31. august er helt uten nedbør i varslene.

40 - 85 millimeter regn fram til neste onsdag

Totalt ser det ut til å komme mellom 40 og 85 millimeter nedbør fram til onsdag i neste uke med søndagen som den våteste dagen med 10 til 20 millimeter.

Med ett unntak, på torsdag blir det gråvær og sammenhengende regn det meste av dagen, blir det bygevær med både regn og sol de øvrige dagene.

Kan bli over 20 grader varmeste steder onsdag til lørdag

Til og med lørdag vil temperaturen ligger over det normale for årstiden. Fra onsdag til lørdag er det gode muligheter for over 20 grader de varmeste stedene.

Kjøligere fra søndag

Fra søndag blir det lavere temperaturer med i overkant av 15 grader de fleste dagene.

Det blir varmere igjen mot slutten av måneden med nye muligheter for sommerdagetemperaturer (over 20 grader) enkelte steder.

Halvparten av målestasjonen allerede fått augustnormalen

Pr. 15. august har nærmere halvparten av målestasjonene i Trøndelag allerede fått hele normalnedbøren for august. Mjøen i Oppdal er våtest i forhold til normalen med 179 prosent av det normale.

Våteste august på 78 år i Trondheim

Basert på nedbørprognosene for resten av august, kan Trondheim - Voll få like mye nedbør i august som mars, april, mai, juni og juli tilsammen!

Pr. 15. august er Trondheim våtere enn Bergen så langt i måneden.

Med en totalprognosene for august på i overkant av 190 millimeter, vil Trondheim få sin nest våteste august noensinne siden målingene begynte i 1870. Bare 216,9 millimeter i 1940 er våtere.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 22. august er usikre):

Onsdag 15.august: Skiftende eller sørøstlig bris. Tilskyende og utrygt for litt regn av og til, vesentlig i ytre strøk. 13 - 20 grader.

Torsdag 16. august: Sørlig og sørøstlig vind, liten kuling utsatte steder. Perioder med litt regn. Fra om ettermiddagen sørlig bris. Regn. 12 - 22 grader.

Fredag 17. august: Sørvestlig eller skiftende bris, på kysten periodevis sørvestlig liten kuling. Regnbyger. Fra om ettermiddagen utrygt for torden. Kjøligere, særlig om natten. 9 - 20 grader.

Lørdag 18. august: Vest-nordvestlig vind. Regnbyger. Perioder med sol. 10 - 21 grader.

Søndag 19. august: Vest-sørvestlig vind. Regnbyger. Perioder med sol. Kjøligere, særlig på dagtid. 8 - 17 grader.

Mandag 20. august: Vest-sørvestlig vind. Regnbyger. Perioder med sol. 6 - 17 grader.

Tirsdag 21. august: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig om natten. 10 - 18 grader.

Onsdag 22. august: Sør-sørøstlig vind. Regnbyger. Perioder med sol. 8 - 19 grader.

Torsdag 23. august: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 7 - 17 grader.

Fredag 24. august: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 7 - 17 grader.

Lørdag 25. august: Perioder med regn om morgenen. 8 - 18 grader.

Søndag 26. august: Regn. 9 - 19 grader.

Mandag 27. august: Regn. 7 - 19 grader.

Tirsdag 28. august: For det meste skyet. Litt regn. Varmere om natten, litt lavere dagtemperatur. 11 - 17 grader.

Onsdag 29. august: Pent vær. Kjøligere om natten, høyere dagtemperatur. 8 - 20 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

