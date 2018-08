Jetstrømmen «låst» over Trøndelag over hele uka

Anders (46) gikk ned 36 kilo på et halvt år. En alvorlig beskjed fra legen fikk ham til å ta tak

Saken oppdateres.

Landsdelen blir liggende i en sone midt under jetstrømmen, grensen mellom kalde og varme luftmasser, store deler av uka. Det merkes på både vær og temperaturer.

Varslene de neste dagene preges av lavtrykk, pålandsvind og nedbør.

Oppholdsvær bare timer av gangen

Bare unntaksvis blir det perioder med oppholdsvær og litt sol. Som regel varer periodene med oppholdsvær bare noen få timer før et nytt lavtrykk gir mer nedbør.

Har du lyst til å nyte sola de neste dagene, må du derfor være kjapp i vendingen. På prognosene er det bare noen timer på tirsdag og på torsdag at det er håp om lettere vær før det kommer et nytt nedbørområde.

Kraftig vind på kysten onsdag

På onsdag gir et nytt lavtrykk i Norskehevt vind opp i stiv sørvestlig kuling på kysten. Vinden skifter tidlig på dagen fra sørøst til sørvest samtidig som det kommer inn et nytt nedbørområde inn over Trøndelag.

30 til 65 millimeter nedbør mandag til lørdag

Totalt viser varslene mellom 30 og 65 millimeter nedbør fra mandag til lørdag med fredag som den våteste dagen.

Kjølig augustuke

Temperaturene vil ligge rundt 15 grader på dagtid og i underkant av 10 grader om natten de fleste dager. Unntaket er onsdagen hvor sørøstlig vind gjør at det kan bli 20 grader på det varmeste enkelte steder.

Høytrykk gir lettere vær fra søndag

Først på søndag ser det ut til å bli en pause i lavtrykkstrømmen. Da sørger et høytrykk for minst fire dager på rad med opphold, lettere vær og perioder med sol.

20 grader en hel uke fra neste mandag

Høytrykket gir også litt varmere vær. Fra neste mandag blir det igjen temperaturer rundt 20 grader de varmeste stedene i en hel uke.

Dagens 15 dagersvarsel viser at neste uke avsluttes med nydelig sensommervær og masse sol i månedsskiftet august/september.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 27. august er usikre):

Mandag 20. august: Overveiende vestlig bris, frisk bris utsatte steder, om kvelden nordvestlig vind, opp i liten kuling utsatte steder. For det meste skyet. Regnbyger. 7 - 17 grader.

Tirsdag 21. august: Nordvestlig vind, opp i frisk bris. Regnbyger. Fra om ettermiddagen skiftende bris, dreiende sørøst. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Sent om kvelden tilskyende. 8 - 17 grader.

Onsdag 22. august: Sørøstlig vind, liten kuling utsatte steder, om ettermiddagen dreining til sørvest opp i stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger, om kvelden lettere vær i ytre strøk. Uendret temperatur om natten, varmere på dagtid. 8 - 20 grader.

Torsdag 23. august: Sørvestlig vind, liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger. Fra ut på dagen skiftende bris. Stort sett oppholdsvær. 8 - 19 grader.

Fredag 24. august: Vestlig vind. Regnbyger. Perioder med sol. 8 - 18 grader.

Lørdag 25. august: Vest-nordvestlig vind. Regnbyger. Perioder med sol. Kjøligere, særlig om natten. 5 - 17 grader.

Søndag 26. august: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 6 - 17 grader.

Mandag 27. august: Østlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere. 9 - 20 grader.

Tirsdag 28. august: Sørøstlig vind. Skyet. 10 - 20 grader.

Onsdag 29. august: Sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 8 - 20 grader.

Torsdag 30. august: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 19 grader.

Fredag 31. august: For det meste pent vær. 9 - 20 grader.

Lørdag 1. september: Lettskyet pent vær. 10 - 21 grader.

Søndag 2. september: Pent vær. Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 13 - 21 grader.

Mandag 3. september: Perioder med regn. Betydelig kjøligere, særlig om natten . 6 - 16 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

