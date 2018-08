Sommervarmen kommer tilbake til Trøndelag i neste uke

Kun ett hinder igjen: Her er RBK-sjefens plan for «å overleve» i Makedonia

Forklaringen ligger på flere tusen kilometers høyde i atmosfæren over Norge. På mandag oppstår det en åpning i jetstrømmen som gjør at landsdelen havner i en sone med varme luftmasser sørøstfra.

Høytrykk gir opphold og varmere vær

Et høytrykk øst for Trøndelag sørger for et solid værskifte med både lettere og varmere vær.

Kjølig helg med både sol og regn

Før værskiftet blir det en ganske kjølig helg med både sol og regn. Det er størst håp om solperioder på lørdag. Både lørdag og søndag varsler Meteorologisk institutt regnbyger.

Oppholdsvær fra søndag kveld

Fra søndag kveld blir det oppholdsvær. Og denne gangen er det ikke bare snakk om noen timer.

Etter nesten fire uker med lavtrykk, pålandsvind og daglige regnbyger, kan landsdelen endelig se fram til flere dager på rad med fralandsvind og oppholdsvær døgnet rundt.

Smak av sommer hele uka

De sørøstlige vindene frakter med seg varmere luft. Det vises på temperaturene. Allerede mandag er det gode muligheter for temperaturer rundt 20 grader enkelte steder.

Varmetopp på onsdag

Varmen er ikke et blaff. Temperaturen fortsetter å stige ut over i uka. Varmetoppen kommer på onsdag. Da kan det bli 22-23 grader på det varmeste.

Etter en skyet dag mandag , ser det ut til å bli en del sol tirsdag og onsdag.

Litt regn og litt kjøligere torsdag

Torsdag er regnet tilbake, men om natten og om kvelden. På dagtid blir det for det meste skyet oppholdsvær.

Prognosene viser totalt 5 til 15 millimeter regn torsdag.

Regnet gir et kortvarig temperaturfall torsdag, men det vil fortsatt holde seg nærmere 20 grader de varmeste stedene.

På fredag blir det varmere igjen.

Skyet oppholdsvær neste helg

Etter to nedbørsdager torsdag og fredag blir det opphold igjen fra lørdag. Varselet for neste helg viser skyet vær både lørdag og søndag.

Skftende vær den første septemberuka

Den første uka av september byr på skiftende vær med både sol, skyet oppholdsvær og litt regn. Temperaturene vil ligge opp mot 20 grader enkelte dager.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 31. august er usikre):

Fredag 24. august: Sør og sørøstlig frisk bris utsatte steder. Perioder med regn. Om formiddagen dreining til sørvestlig bris, først sør for Trondheimsfjorden, frisk bris og perioder med liten kuling på kysten. For det meste skyet, regnbyger. 9 - 16 grader.

Lørdag 25. august: Sørvestlig bris, på kysten liten til stiv kuling. Perioder med regnbyger. Først på dagen lettere vær i indre strøk. Kjøligere om natten, litt høyere dagtemperatur. 6 - 17 grader.

Søndag 26. august: Sørvestlig bris, opp i frisk bris på kysten. Delvis skyet. Regnbyger, første del av dagen stort sett opphold i innlandet. Om kvelden dreining til sørøstlig bris. Oppholdsvær. 5 - 15 grader.

Mandag 27. august: Sør-sørøstlig bris. Skyet. Varmere, særlig på dagtid. 7 - 20 grader.

Tirsdag 28. august: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig om natten. 11 - 21 grader.

Onsdag 29. august: Sør-sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 23 grader.

Torsdag 30. august: Vest-sørvestlig vind. Skyet. Kjøligere, særlig på dagtid. 8 - 19 grader.

Fredag 31. august: Sør-sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig om natten. 11 - 21 grader.

Lørdag 1. september: Vest-nordvestlig vind. Skyet. 10 - 20 grader.

Søndag 2. september: Vestlig vind. Skyet. Uendret temperatur om natten, llitt lavere dagtemperatur. 10 - 19 grader.

Mandag 3. september: Skyet. Litt regn. Litt kjøligere. 8 - 17 grader.

Tirsdag 4. september: Lettskyet pent vær. 8 - 18 grader.

Onsdag 5. september: Litt regn om ettermiddagen. Litt kjølgere om natten, litt høyere dagtemperatur. 7 - 19 grader.

Torsdag 6. september: For det meste skyet. Litt regn. Uendret temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 7 - 17 grader.

Fredag 7. september: Overskyet. Varmere, særlig på dagtid. 9 - 20 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

