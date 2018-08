To høytrykk sikrer ti dager med varmt sensommervær i Trøndelag

I 15 år var han norsk toppidretts øverste leder. Nå mener han det er blitt for dyrt å satse mot toppen

Saken oppdateres.

Temperaturene i Trøndelag har siden fredag ligget under 15 grader på dagtid over det meste av landsdelen.

Fra tirsdag og minst ti dager framover sørger to ulike høytrykk for tilførsel av milde luftmasser fra sør og øst.

Allerede i dag er det gode muligheter for temperaturer for rundt 20 grader. Skydekket sprekker opp og sola får godt tak.

Kan bli 22-23 grader onsdag

Onsdagen ser ut til å bli den varmeste dagen de neste to ukene. Prognosene viser temperaturer opp i 22-23 grader de varmeste stedene.

Forbigående kjøligere torsdag

Etter to varme dager tirsdag og onsdag, tar varmen en kortvarig pause torsdag. Et lavtrykk i Norskehavet gir et forbigående temperaturfall.

Fortsatt perioder med regn neste tre dager

Selv om temperaturen stiger, blir ikke Trøndelag helt kvitt regnet.

Det er fortsatt litt nedbør i varslene de neste tre dagene. Tirsdag kan det bli litt regn i nord først på dagen og onsdag fra sent om kvelden i det meste av Trødelag. Det blir også bygevær første del av dagen torsdag.

Oppholdsvær fra fredag

Fra fredag er det helt slutt på nedbøren og landsdelen får sin lengste tørre periode på over en måned.

Lange perioder med sol

Det varme været betyr også lange perioder med sol de fleste dager. Unntaket er kommende lørdag og onsdag i neste uke hvor det kan bli skyet hele dagen.

Varme varsler i sju dager fra fredag

Etter et kortvarig temperaturfall torsdag, komme varmen tilbake for fullt igjen fra fredag. Både fredag, lørdag og søndag kan det bli nærmere 20 grader enkelte steder, og mandag viser varslene fra Meteorologisk institutt 20-tallet flere steder.

Kjøligere og regn fra 7. september

Varmen ser ut til å vare til og med neste fredag. Fra neste lørdag blir det kjøligere og våtere igjen.

Mer nedbør sist i langtidsperioden

Siste del av 15 dagersperioden preges av skyer og regn. Fra 7. til 11. september viser varslene mellom 20 og 40 millimeter nedbør på fem døgn.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 4. september er usikre):

Tirsdag 28. august: Sørlig og sørvestlig bris, i kveld bris av skiftende retning. Litt regn nord for Trondheimsfjorden først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. 10 - 20 grader.

Onsdag 29. august: Sørøstlig eller skiftende bris, fra om morgenen sørlig frisk bris utsatte steder, om kvelden sørvestlig vind, opp i liten kuling på kysten. Opphold og til dels pent vær, senere tilskyende. Fra sent om kvelden regn. Litt lavere temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 9 - 23 grader.

Torsdag 30. august: Sørvestlig vind, liten kuling på kysten, om ettermiddagen minking til frisk bris, om kvelden vestlig bris. Regnbyger, vesentlig første del av dagen. Litt kjøligere om natten, lavere dagtemperatur. 7 - 18 grader.

Fredag 31. august: Vest-sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Litt varmere om natten, uendret temperatur på dagtid. 8 - 18 grader.

Lørdag 1. september: Østlig vind. Skyet. 9 - 20 grader.

Søndag 2. september: Nord-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 20 grader.

Mandag 3. september: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere om natten , litt høyere dagtemperatur. 7 - 22 grader.

Tirsdag 4. september: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Uendret temperatur om natten, kjøligere på dagtid. 7 - 19 grader.

Onsdag 5. september: Vestlig vind. Skyet. 9 - 20 grader.

Torsdag 6. september: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 11 - 19 grader.

Fredag 7. september: Overskyet. Kjøligere, særlig om natten. 8 - 18 grader.

Lørdag 8. september: Litt regn om morgenen. 6 - 16 grader.

Søndag 9. september: Skyet. Regn om ettermiddagen. 6 - 16 grader.

Mandag 10. september: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 5 - 16 grader.

Tirsdag 11. september: Regn. 6 - 17 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)