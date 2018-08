Solrik og varm start av september i Trøndelag

Bendtner skadet: - Usannsynlig at han rekker Haugesund-kampen

- Miljøpakkesamarbeidet er over

Per Sandberg skal jobbe med sjømatnæring og eksport i Bahareh Letnes' selskap

Her kommer Midt-Norges lengste veitunnel

Nå melder Jamtfall at André Hansen er tidenes beste RBK-keeper

- Det er veldig fint her

Advarer mot moskus som er kommet til et sted den ikke bruker å være

Jetstrømmen rett over Trøndelag hele uka - slik blir virkningen for været

18 steder i Trøndelag over 20 grader

Advarer mot moskus som er kommet til et sted den ikke bruker å være

Saken oppdateres.

Sjansen for å få se 20-tallet på gradestokken i landsdelen er størst på søndag, mandag og neste helg.

Etter en nesten skyfri dag fredag, blir det litt mer skyer i landsdelen lørdag og søndag, men det blir fortsatt lange perioder med sol deler av dagen.

LES OGSÅ: Trøndelag varmest i landet onsdag

En god del sol i helgen

Særlig første del av lørdag og ettermiddagen og kvelden søndag blir fin.

Også mandag blir det solperioder, men da er det utrygt for litt regn både på kysten og i indre strøk.

LES OGSÅ: Kuldegrader fire steder i Trøndelag natt til mandag

Lange solperioder hver dag neste uke

Varslene fra Meteorologisk institutt viser at det flotte høstværet forsetter ut over i hele neste uke med en god del sol og behaglige temperaturer.

LES OGSÅ: To høytrykk sikrer ti dager med varmt sensommervær i Trøndelag

Blokkerende høytrykk over Skandinavia

Årsaken til den fantastiske starten på september er en høytrykksrygg som bygger seg opp over Skandinavia de neste dagene.

Høytrykket blir i løpet av neste uke så sterkt at det stenger ute alle lavtrykk i Norskehavet og sørger for en langvarig godværsperiode, en værsituasjon som kalles et blokkerende høytrykk.

Høytrykket kulminerer i styrke neste helg hvor prognosene viser et trykk på 1043 hPa (hektopascal, måleenhet for lufttrykk) , et lufttrykk man vanligvis forbinder med vinteren.

LES OGSÅ: Trondheim har flere regnværsdager enn Bergen hittil i august

Kan bli nærmere 25 grader neste søndag

Varslene viser to dager stappfulle av sol neste lørdag og søndag. Det vises på temperaturene.

Neste søndag kan det ikke utelukkes temperaturer opp i nærmere 25 grader i Trøndelag!

LES OGSÅ: Våteste augustdøgn i Trondheim siden 1940

Godværet varer til midten av september

Foreløpige varsler viser at godværet ser ut til å vare helt til midten av september. Først helt mot slutten av 15 dagersperidoen blir det våtere og mer skyet vær igjen. Samtidig synker temperaturen. Siste dag i varselet viser dagtemperaturer på godt under 15 grader.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 20 000 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter