Varsler varmebølge i Trøndelag fra onsdag

Prognosene fra 5. til 11. september viser en sammenhengende rekke av ekstra varme høstdager. Dersom varslene stemmer kan det bli de lengste rekke av dager over 20 grader som noen gang er målt i landsdelen!

Kjølig tirsdag

Etter behagelig start på uken mandag med temperaturer rundt 20 grader de varmeste stedene, stuper temperaturen brått på tirsdag.

Vinder mellom nordvest og nordøst gir temperaturer på ti til tolv grader de fleste stedene. Selv ikke de varmeste stedene blir det over 15 grader.

Samtidig kommer det noe nedbør. Varslene viser i underkant av 10 millimeter de våteste stedene med mest nedbør i indre strøk.

Det er muligheter for perioder med sol deler av dagen.

Betydelig varmere igjen fra onsdag

På onsdag blir det betydelig varmere igjen. Et høytrykk over Kola sørger for at Trøndelag lblir iggende i en sone med varme luftmasser sørøstfra.

Dette er en værsituasjon som ser ut til å vare resten av uka og til et stykke inn i neste uke.

Høytrykk gir stabil tilførsel av varm luft

Høytrykket sørger for en jevn tilførsel av varm luft over landsdelen. Fralandsvinden med oppholdsvær gir masse sol de fleste dager. Særlig fredagen og lørdagen, når høytrykket er på sitt kraftigste og befinner seg i en perfekt posisjon med tanke på pent vær i Trøndelag, blir særlig fin med sol fra skyfri himmel.

Fra søndag blir det noe mer skyet vær og på tirsdag forsvinner sola helt samtidig som det blir litt kjøligere og våtere igjen.

15 dagersperioden avsluttes med tre solrike dager på rad.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 10. september er usikre):

Mandag 3. september: Sørvestlig vind, liten og til dels stiv kuling på kysten, ellers sørlig bris, om ettermiddagen minkende til vestlig bris. I ytre strøk litt regn, ellers skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra om ettermiddagen litt regn også i indre strøk. 10 - 21 grader.

Tirsdag 4. september: Skiftende bris, fra om morgenen økning til nordøstlig, opp i frisk bris på kysten. Først på dagen litt regn i indre strøk, ellers skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen lettere skydekke og perioder med sol. Betydelig kjøligere, særlig på dagtid . 8 - 14 grader.

Onsdag 5. september: Bris av skiftende retning. Først på dagen lettskyet oppholdsvær. Om ettermiddagen tilskyende og enkelte regnbyger fra sør. I Namdalen oppholdsvær. Betydelig varmere, særlig på dagtid. 10 - 21 grader.

Torsdag 6. september: Skiftende bris, på kysten nordøstlig liten kuling. Opphold og perioder med sol. 11 - 23 grader.

Fredag 7. september: Øst-nordøstlig bris. Pent vær. 12 - 24 grader.

Lørdag 8. september: Sør-sørøstlig bris. Pent vær. Kjøligere, særlig om natten. 9 - 23 grader.

Søndag 9. september: Sør-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær.Perioder med sol. 9 - 22 grader.

Mandag 10. september: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær.Perioder med sol. 10 - 22 grader.

Tirsdag 11. september: Vestlig vind. Skyet. 9 - 21 grader.

Onsdag 12. september: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær.Perioder med sol. Varmere om natten, lavere dagtemperatur. 12 - 18 grader.

Torsdag 13. september: Skyet. Litt regn. Kjøligere, særlig om natten. 8 - 17 grader.

Fredag 14. september: Litt regn om morgenen. 6 - 16 grader.

Lørdag 15. september: Delvis skyet oppholdsvær.Perioder med sol. 6 - 15 grader.

Søndag 16. september: For det meste skyet. Litt sol. 7 - 16 grader.

Mandag 17. september: For det meste pent vær. 7 - 17 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

