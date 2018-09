Kan bli nærmere 25 grader fredag

To biler involvert i trafikkulykke i Trondheim

Saken oppdateres.

Et høytrykk nordøst for Midt-Norge sender varme luftmasser fra øst inn over landsdelen resten av uka.

Kan bli flest sommerdager i september siden 1999

Varslene viser over 20 grader de neste fire dagene, og det kan også bli sommerdagtemperaturer (20,0 grader eller mer) på søndag.

Dersom varslene stemmer, vil årets september gi det høyeste antall sommerdager på nærmere 20 år.

Sommervarme i september er blitt normalen

De to siste tiårene er temperaturer over 20 grader blitt normalen og ikke unntaket i Trøndelag.

På Værnes er det siden 1997 bare to år, 2007 og 2008, hvor det ikke er målt sommerdagtemperaturer i september.

Snittet for perioden 1997 til 2017 er 3,5 sommerdager i den første høstmåneden. Rekorden i flest antall dager over 20 grader ble satt i 1999 med elleve så varme dager.

14 dager over 20 grader i Meråker i 2016

Rekorden i Trøndelag er på 14 sommerdager i september målt på Meråker - Vardetun i 2016.

Kjøligere og våtere fra mandag

På mandag skjer det et større værskifte. Jetstrømmen, skillet mellom varme luftmasser i sør, og kalde luftmasser i nord, flytter seg sørover slik at hele landet havner i den kalde sonen.

Det fører til at temperaturene synker langsomt utover i neste uke, først under 20 grader fra mandag, senere også under 15 grader.

Under 15 grader på dagtid fra onsdag

Fra onsdag blir det bare de varmeste stedene i Trøndelag som kan regne med temperaturer over 15 grader.

Selv om det blir kjøligere, betyr ikke værskiftet i neste uke våtere vær.

Regn fire av sju dager neste uke

Værskiftet betyr også våtere vær. Det er nedbør i varslene fire av sju dager med totalt 20 til 40 millimeter nebør. Det blir våtest neste søndag med mellom 10 og 25 millimeter regn.

Enda kjøligere over neste helg

Over neste helg, de fire siste dagene av 15 dagersvarselet blir det både våtere og etter hvert enda kjøligere. De to siste dagene vil dagtemperaturene ligger i overkant av ti grader, mens det kan bli under fem grader enkelte netter.

20 til 40 millimeter regn 17. til 20. september

Nedbørprognosene viser 20 til 40 millimeter regn mellom 17. og 20. september.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 13. september er usikre):

Torsdag 6. september: Sørøstlig bris, på kysten nordøstlig bris. Lettskyet eller delvis skyet, oppholdsvær. 11 - 22 grader.

Fredag 7. september: Skiftende bris, på kysten nordøstlig frisk bris. For det meste lettskyet, pent vær. Forholdsvis varmt. 12 - 23 grader.

Lørdag 8. september: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Kan hende litt regn i indre strøk, ellers opphold og til dels pent vær. 10 - 23 grader.

Søndag 9. september: Sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 22 grader.

Mandag 10. september: Vestlig bris. Skyet. Regn. Kjøligere, særlig på dagtid. 8 - 19 grader.

Tirsdag 11. september: Vestlig vind. Regnbyger. Litt sol. 6 - 17 grader.

Onsdag 12. september: Nordvestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 6 - 16 grader.

Torsdag 13. september: Vest-nordvestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 6 - 16 grader.

Fredag 14. september: Vest-nordvestlig bris. Skyet. 8 - 16 grader.

Lørdag 15. september: Vest-sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 8 - 16 grader.

Søndag 16. september: Regn. 8 - 16 grader.

Mandag 17. september: Skyet. Litt regn. 7 - 16 grader.

Tirsdag 18. september: For det meste skyet. Litt sol. 7 - 16 grader.

Onsdag 19. september:. Overskyet. Regn om ettermiddagen. 5 - 16 grader.

Torsdag 20. september: Overskyet. Kjøligere, særlig på dagtid. 4 - 12 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur i døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

