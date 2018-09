15 steder målte sommerdagtemperaturer i Trøndelag søndag

Femte dag på rad over 20 grader i Steinkjer og Namsos

Målestasjonene Mære, Steinkjer - Søndre Egge og Namsos registrerte over 20 grader for femte dag på rad søndag. 15 steder målte over 20 grader i Trøndelag.