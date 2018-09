Kan gå mot varmeste september siden 1999

Her er Bendtners skandaleliste

Bendtner skal stå skolerett for RBK-ledelsen på Brakka tirsdag

De får sjelden æren, men få har fått fram like mange gründersuksesser i Trondheim

Nå er det Bendtners oppgave å sørge for ro

Tiltalt nekter for å ha bløffet om hjernesvulst

Seks steder i Trøndelag over 20 grader onsdag

Varmebølgen: 22 steder over 20 grader fredag

Varmebølgen: Tre steder i Trøndelag har målt over 20 grader fem dager på rad

Nå er det Bendtners oppgave å sørge for ro

Tiltalt nekter for å ha bløffet om hjernesvulst

Saken oppdateres.

Det milde været skyldes tilførsel av varm lufta fra vest og sørvest. Værsituasjonen de neste to ukene preges av en jevn strøm av lavtrykk som kommer inn mot kysten av Midt-Norge.

Så lenge vinden ikke dreier på nord og nordvest vil temperaturen holde seg godt over det normale for årstiden.

Mandag kan det bli over 20 grader de varmeste stedene. De øvrige dagene denne uken vil det holde seg mellom 15 og 17 grader på dagtid og mellom fem og åtte grader på det kaldeste om natten.

LES OGSÅ: Femte dag på rad over 20 grader i Steinkjer og Namsos søndag

Rekordvarm september for 19 år siden

Dersom prognosene slår til, kan det gå mot den mildeste september på 19 år. September 1999 er den mildeste høstmåneden som noen gang er målt i Trøndelag med en gjennomsnittstemperatur 3,9 grader over det normale.

Det milde været ser ut til å fortsette i neste uke. Neste tirsdag og onsdag kan det ikke utelukkes nærmere 20 grader enkelte steder.

Bildefortellingen: Sjekk det snodige lysfenomenet over Trondheim

Kjøligere mot slutten av neste uke

Det blir kjøligere helt mot slutten av neste uke. Da synker dagtemperaturene godt under 15 grader, mens det blir under fem grader om natten.

LES OGSÅ: Flest sommerdager i september på nesten 20 år i Trondheim

Bygevær til og med torsdag

Værskiftet mandag, med overgang til pålandsvind, gir bygevær til og med torsdag. Prognosene viser mellom 5 og 20 millimeter nedbør med onsdagen som den våteste dagen.

LES OGSÅ: Styrtregn i vente på Østlandet

Oppholdsvær i en uke fra torsdag

Etter regnet natt til torsdag og torsdag morgen, er det ikke nedbør i varslene på en uke, før torsdag i neste uke. Da viser varslene fire dager på rad med regn med totalt 30 til 60 millimeter.

LES OGSÅ: Beboere i Arabygdi får flytte hjem

Perioder med sol hver dag

Det blir solperioder hver dag hele uken. Også neste uke blir det sol de fleste dager.

LES OGSÅ: Hønefoss og Bergen på nedbørstoppen

Kraftig vind tirsdag kveld

Tirsdag kveld gir et lavtrykk utenfor kysten av Trøndelag vind opp i sterk sørvestlig kuling. Vinden minker til stiv kuling onsdag.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 20 000 andre - følg VærAdressa på Facebook

Torden mandag og onsdag

Ifølge Meteorologisk institutt er det fare for torden både mandag og onsdag, fra om ettermiddagen mandag og hele dagen onsdag.

Følg VærTorsten på Twitter

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 17. september er usikre):

Mandag 11. september: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder nord for Trondheimsfjorden, fra i ettermiddag skiftende bris. For det meste skyet. Perioder med regn eller regnbyger. Fra utpå ettermiddagen utrygt for torden. 8 - 20 grader.

Tirsdag 12. september: Opptil frisk bris av skiftende retning. Skiftende skydekke. Enkelte regnbyger. Om kvelden økning til sørvestlig sterk kuling på kysten. Regn. 8 - 19 grader.

Onsdag 13. september: Sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder, stiv kuling 15 på kysten. Regnbyger, kan hende med torden. Uendret tempratur om natten, lavere dagtemperatur. 8 - 15 grader.

Torsdag 14. september: Vest-sørvestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 6 - 17 grader.

Fredag 15. september: Vest-sørvestlig bris. Skyet. 5 - 18 grader.

Lørdag 16. september: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 5 - 17 grader.

Søndag 17. september: Vestlig vind. Skyet. Varmere, særlig om natten. 8 - 18 grader.

Mandag 18. september: Vest-sørvestlig bris. Skyet. 8 - 18 grader.

Tirsdag 19. september: Vest-sørvestlig bris. Skyet. 7 - 19 grader.

Onsdag 20. september: Østlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 10 - 19 grader.

Torsdag 21. september: For det meste skyet. Litt regn. Kjøligere. 6 - 15 grader.

Fredag 22. september: For det meste skyet. Litt regn. 6 - 14 grader.

Lørdag 23. september: Litt regn om ettermiddagen. 5 - 16 grader.

Søndag 24. september: Litt regn om ettermiddagen. 3 - 14 grader.

Mandag 25. september: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 3 - 12 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu

LES OGSÅ: Varmebølgen: 22 steder over 20 grader fredag

LES OGSÅ: Alle de ti varmeste stedene i landet torsdag lå i Trøndelag