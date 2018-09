Grått, forblåst og vått

Kjørte i vill fart på Fosen - to bilførere fratatt førerkortet

Tone Sofie Aglen: Dette er Hareides to store utfordringer

Treneren blir eneste Molde-supporter når han tar med Northug & Co. på RBK-kamp

Mener Fylkesmannen setter kroken på døra for vekst i Malvik

– Dette er litt skummelt og ubehagelig. Jeg ser for meg tittelen: «Pølsa hater kvinner!»

Knud feier over Trøndelag i helga

Saken oppdateres.

Liker du regn og vind, er Trøndelag det perfekte sted å oppholde seg i helga. Her blir det rikelig av begge deler.

Regn og snø

Hele fredag byr på regnbyger og snøbyger.

- I dag er det jo byger enda lavere enn 400 meter, som var skrevet i varselet, sier Gunnar Livik, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, avdeling Vestlandet.

Meteorologisk institutt har derfor utstedt farevarsel om vanskelige kjøreforhold i Trøndelag og Møre og Romsdal.

I ettermiddag avtar bygene noe.

Fredag formiddag kom høstens første snø til Bymarka i Trondheim.

Noen steder blir det liten kuling fra nordvest, i perioder stiv kuling.

LES OGSÅ: Vindrekord på kysten av Trøndelag

Natt til fredag var målestasjonen på Skjetlein et av de fem våteste stedene i Norge, med hele 17,4 millimeter nedbør.

Følg VærTorsten på Twitter

Liten storm

Lørdag blir det sterk kuling fra sørvest, og periodevis liten storm på kysten. Sent lørdag kveld minker dette til stiv kuling.

Det blir skyet, regn og regnbyger i Trøndelag.

Kraftig regn er ventet flere steder, blant annet i Åfjord, der det kan bli over 14 millimeter nedbør lørdag ettermiddag, ifølge yr.no. Også i Namsos er det meldt over 14 millimeter med regn lørdag morgen.

- Det blir mer sammenhengende regn lørdag, iallfall fram til kvelden, da ser det ut til at det går over til byger. Men det blir tette byger, også utover søndagen, sier Livik.

LES OGSÅ: Trodde du at strømmen blir billig fordi regnet høljer ned?

Temperaturen stiger fordi det kommer en varmfront, og dermed vil det meste av nedbøren lørdag trolig falle som regn, sier Livik.

Send oss dine værbilder: webred@adresseavisen.no

Søndag blir en vindfylt dag, med sørvest stiv kuling på kysten, som går over til frisk bris og til dels liten kuling søndag formiddag. Også denne dagen kan man vente seg regn og regnbyger, og at nedbøren kommer i form av snø over cirka 1000 meter.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 20 000 andre - følg VærAdressa på Facebook

Kan fryse på

- Siste del av mandag og til og med tirsdag formiddag ser det ut til at det er en liten høytrykksrygg over Sør-Norge som kan gi en liten oppklaring. Da kan det føre til at det speiker på litt på bakken, sier meteorologen.

LES OGSÅ: Flest sommerdager i september på nesten 20 år i Trondheim