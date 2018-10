Mildværsbølge i Trøndelag fra torsdag

Saken oppdateres.

Samtidig som høytrykket etablerer seg øst for Norge, kommer hele landet på den varme siden av jetstrømmen, skillet mellom kalde luftmasser i nord og varme luftmasser i sør.

Det fører til at varme luftmasser strømmer inn over Trøndelag. På torsdag vil temperaturen nærme seg 17-18 grader de varmeste stedene, også fredag til søndag ligger prognosene godt over 15 grader.

Stort sett pent vær torsdag og fredag, skyet i helgen

Både torsdag og fredag blir det stort sett pent vær, mens det blir skyet lørdag og søndag. Fra søndag ettermiddag er det utrygt for regn.

Prognose: Ti dager på rad over ti grader

Dersom varslene stemmer vil store deler av landsdelen få temperaturer over 10 grader i minst ti dager på rad, til et godt stykke ut i neste uke.

Meget uvanlig mild værsbølge i oktober

Så høy temperaturer er meget uvanlig for midten av oktober. Statistikken viser at noe lignende bare har skjedd to ganger tidligere. I 1944 ble det målt over 10,0 grader ti dager på rad mellom 10. og 19. oktober. Maksimumstemperaturen varierte fra 10,2 til 14,0 grader.

I 2000 sank dagtemperaturen aldri under 10 grader i 15 dager på rad mellom 10. og 24. oktober. Maksimumstemperaturen lå mellom 17,7 og 10,0 grader.

Regn søndag, betydelig kjøligere fra mandag

Høytrykksenteret trekker seg fra søndag østover i Russland. Det åpne for et værskifte med overgang til pålandsvind og nedbør. Et lavtrykk i Norskehavet gir fra søndag ettermiddag nedbør i landsdelen.

Prognosene viser 10 til 20 millimeter fra søndag ettermiddag til mandag morgen.

Fra mandag blir det også betydelig kjøligere, men det vil fortsatt holde seg over 10,0 grader i lavlandet.

Langvarig oppholdsvær og en god del sol

Vind mellom sør og øst gir oppholdsvær store deler av langtidsperioden. I hele 15 dagersperioden er det bare fire dager med nedbør, onsdag 10.oktober, søndag 14. oktober, mandag 15. oktober og 23. oktober.

Flott høstvær neste helg

Varslene for resten av neste uke viser oppholdsvær og perioder med sol.

Slutten av 15 dagersperioden preges av skyet vær og litt regn, men det er håp om opphold og sol på den siste dagen av langtidsperioden.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 17. oktober er usikre):

Onsdag 10. oktober: Sørvestkig vind, liten kuling på kysten, om formiddagen minkende, fra om ettermiddage sørøstlig bris, om kveld sørlig frisk bris på kysten. Skyet, litt regn av og til, vesentlig nord for Trondheimsfjorden. Om kvelden oppholdsvær og lettere skydekke sør for Trondheimsfjorden. 5 - 14 grader.

Torsdag 11. oktober: Sørlig bris, dreiende sørøstlig, fra om ettermiddagen liten kuling utsatte steder. Først på dagen skyet nord for Trondheimsfjorden, ellers etter hvert stort sett pent vær. Varmere, særlig på dagtid. 6 - 18 grader.

Fredag 12. oktober: Sørlig og sørøstlig bris, liten kuling utsette stader. Stort sett pent vær. 11 - 19 grader.

Lørdag 13.oktober: Sørlig vind. Skyet. 12 - 20 grader.

Søndag 14. oktober: Nord-nordvestlig vind. Skyet. Regn. Kjøligere, særlig om natten. 8 - 19 grader.

Mandag 15. oktober: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Betydelig kjøligere, særlig på dagtid. 3 - 13 grader.

Tirsdag 16. oktober: Østlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig om natten. 6 - 14 grader.

Onsdag 17. oktober: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 6 - 14 grader.

Torsdag 18. oktober: Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 4 - 14 grader.

Fredag 19.oktober: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 2 - 12 grader.

Lørdag 20.oktober: Lettskyet pent vær. 2 - 11 grader.

Søndag 21.oktober: Skyet. 3 - 11 grader.

Mandag 22. oktober: Skyet. 2 - 10 grader.

Tirsdag 23.oktober: Litt regn om ettermiddagen. Varmere om natten, uendret dagtemperatur. 5 - 10 grader.

Onsdag 24.oktober: Lettskyet pent vær. Kjøligere. 1 - 6 grader.

(Prognosene viser lavest og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

