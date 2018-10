Varsler rekordvåt avslutning av oktober i Trøndelag

Ole Martin fikk høre at han var for tynn - nå er han Norges sterkeste mann

Saken oppdateres.

Hvis du synes oktober har vært våt så langt, er det bare småtterier mot hva de siste to ukene av måneden kan by på.

Oppdaterte prognoser viser over dobbelt så mye nedbør mellom 19. og 31. oktober enn nedbørsummen som er blitt registrert de 18 første dagene.

Det er nedbør i varslene de neste 13 dagene.

80 til 165 millimeter nedbør resten av oktober

Prognosene viser mellom 80 og 165 millimeter nedbør.

På Værnes viser varslene over 115 millimeter neste to uker. Det blir totalt nærmere 190 millimeter for hele måneden, og den våteste oktober siden 1985.

Kan bli våteste oktober siden 1975 i Trondheim

I Trondheim kan månedssummen ende på i overkant av 150 millimeter, mest siden 1975.

Den aller våteste perioden kommer fra søndag og de neste sju dagene. Da kan det komme mer enn ti millimeter i minst fem dager på rad. Så mange oktoberdager på rad med et tosifret antall millimeter nedbør, har bare vært registrert i Tronheim en eneste gang tidligere.

I 1947 kom det over 10 millimeter seks dager på rad mellom 1. og 6. oktober.

Jevn strøm av lavtrykk i Norskehavet

Årsaken til de rekordvåte prognosene er en jevn strøm av lavtrykk i Norskehavet som dag etter dag sender skyer og regn inn mot Midt-Norge.

Solperioder lørdag, regn søndag

Fram til søndag blir det skiftende vær med både regn og litt sol. Dagen med best mulighet for solperioder ser ut til å bli lørdagen. Da blir det for det meste opphold i midtre og indre strøk, og fortsatt regn på kysten.

Temperaturene lørdag vil ligge på 11-12 grader de varmeste stedene.

Perioder med sterk vind neste uke

Lavtrykkene i neste uke gir også perioder med sterk vind mellom sørvest og nordvest på kysten. Et blokkerende høytrykk i Atlanterhavet vest for de britiske øyer og lavtrykk nord og nordøst for Norge gjør at Midt- og Nord-Norge havner i et område med kraftig vind.

Det ser ut til å bli sterkest vind mandag og onsdag i neste uke.

Kjøligere fra mandag

Det blir kjøligere fra mandag med temperaturer rundt 5 grader på dagtid og i overkant av 0 grader om natten.

Over 30 centimeter snøfall i høyere strøk

Lavere temperaturer betyr at det er fare for nattefrost og nedbør som sludd og snø i høyere strøk. I høyere strøk er det muligheter for over 30 centimeter snø enkelte steder, blant annet i Oppdal.

Sluddbyger i lavlandet neste uke

I perioder kan det enkelte dager, som mandag og torsdag, også bli sluddbyger i lavlandet. Neste lørdag (27. oktober), kan det heller ikke utelukkes snøbyger i lavlandet.

Det våte været fortsetter over neste helg. Ikke før den aller siste oktoberdagen 31. oktover, er det håp om oppholdsvær og sol. Den siste dagen av langtidsvarselet 1. november er det også kuldegrader om natten i lavlandet.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 25. oktober er usikre:

Torsdag 18. oktober: Sørvestlig vind, sterk kuling på kysten, i kveld minking til vestlig stiv kuling. Skyet. Regnbyger, i kveld noe avtakende nedbør. Nedbør som snø over 800-1000 meter. 5 - 11 grader.

Fredag 19. oktober: Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, om formiddagen minkende til frisk bris. Enkelte regnbyger. Nedbør som snø over cirka 800-1000 meter. Sent om ettermiddagen dreining til sørøstlig bris. Oppholdsvær. 4 - 11 grader.

Lørdag 20. oktober: Sørvestlig vind, liten til stiv kuling på kysten, ok kvelden driende sør og sørøst. Perioder med litt, fra om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. 6 - 12 grader.

Søndag 21. oktober: Vest-sørvestlig vind. Skyet. Regn. 4 - 12 grader.

Mandag 22. oktober: Vestlig vind. Skyet. Regn. Kjøligere, særlig på dagtid. 2 - 8 grader.

Tirsdag 23. oktober: Nordvestlig bris. Skyet. Regn. 2 - 8 grader.

Onsdag 24. oktober: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet. Regnbyger. Perioder med sol. 2 - 10 grader.

Torsdag 25. oktober: Vest-nordvestlig vind. Skyet. Regn. 2 - 8 grader.

Fredag 26. oktober: Vestlig vind. Skyet. Regn. 1 - 6 grader.

Lørdag 27. oktober: For det meste skyet. 0 - 7 grader.

Søndag 28. oktober: Perioder med regn om ettermiddagen. 0 - 7 grader.

Mandag 29. oktober: Hagl, senere regn. 1 - 6 grader.

Tirsdag 30. oktober: Perioder med regn om ettermiddagen. 1 - 7 grader.

Onsdag 31. oktober: Skiftende skydekke. Perioder med sol. 2 - 7 grader.

Torsdag 1. november: For det meste skyet. Litt sol. Kaldere. - 3 til + 3 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

