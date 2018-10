Vanskelige kjøreforhold i Trøndelag fra tirsdag, kuldegrader i lavlandet fra lørdag

To steder i Trøndelag over 20 grader lørdag

Været i landsdelen går fra vondt til verre de neste dagene - nedbøren øker og temperaturen synker. Og ikke minst: Varslene fra Meteorologisk institutt viser snø- og sluddbyger hver dag fra mandag til torsdag.

Allerede mandag har det gått sluddbyger i lavlandet flere steder, og de neste dagene kryper grensen for både sludd- og snøbyger enda lavere.

Snøgrense onsdag ned i 300 meter

Tirsdag går snøgrensen ned i 400 meter, og på onsdag faller den ned i 300 meter på det laveste.

Det betyr det at det vil gå sludd -eller snøbyger over det meste av landsdelen.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om at synkende snøgrense og snøbyger fra tirsdag formiddag gir stedvis vanskelige kjøreforhold ned til 400-600 meter.

20 centimeter snø

Prognosene for perioden tirsdag til torsdag viser rundt 20 centimeter snø i indre strøk.

Lavtrykk i Norskehavet gir sterk vind fra vest-nordvest

Årsaken til det fuktige og kjølige været er et kraftig lavtrykk i Norskehavet som gir sterk vind opp i sterk kuling mellom fra vest og nordvest de tre neste dagene og bygevær med sludd - og snøbyger.

Også torsdag vil det gå sludd - og snøbyger deler av dagen.

Mellom bygene blir det perioder med sol til og med torsdag.

Kaldluftsutbrudd fra Arktis fra lørdag

Fra fredag sørger et høytrykk over Skandinavia for et betydelig værskifte.

Samtidig havner hele landet på den kalde siden av jetstrømmen. Det åpner for høstens første kaldluftsutbrudd fra Arktis.

Været fra fredag preges av oppholdsvær og gradvis synkende temperaturer.

Nattefrost fra natt til lørdag

Fra natt til lørdag blir det frost de neste fire nettene i lavlandet.

Prognosene viser rundt fem minusgrader i lavlandet og omlag ti kuldegrader i indre strøk.

Gradvis mildere igjen fra neste tirsdag

Fra neste tirsdag blir det gradvis stigende temperaturer igjen, men det blir fortsatt for det meste oppholdsvær.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 29. oktober er usikre):

Mandag 22. oktober: Vestlig vind, sterk kuling utsatte steder. Regn- og haglbyger, snø over 600-800 meter. Utrygt for torden. om ettermiddagen minking til sørvestlig liten og til dels stiv kuling på kysten. Minkende bygeaktivitet. Sent om kveld sørlig liten kuling utsatte steder. Litt regn, snø over 800 meter. 3 - 7 grader.

Tirsdag 23. oktober: Nordvestlig vind, stiv til sterk kuling utsatte steder. Regnbyger, snø over 400-600 meter. 3 - 8 grader.

Onsdag 24. oktober: Vestlig og nordvestlig vind, opp i stiv kuling utsatte steder. Regnbyger, snøbyger over 300-500 meter. Om kvelden skiftende eller sørlig bris. Litt regn fra vest, snø over 500-800 meter. 3 - 8 grader.

Torsdag 25. oktober: Vestlig vind. Delvis skyet. Regnbyger. Perioder med sol. 1 - 6 grader.

Fredag 26. oktober: Øst-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 0 - 5 grader.

Lørdag 27. oktober: Øst-nordøstlig vind. Skyet. - 2 til + 3 grader.

Søndag 28. oktober: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 2 til + 2 grader.

Mandag 29. oktober: Sør-sørøstlig vind. Pent vær. - 4 til + 1 grad.

Tirsdag 30. oktober: Sørlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Mildere, særlig på dagtid. - 2 til + 4 grader.

Onsdag 31. oktober: Østlig bris. Skyet. Mildere, særlig om natten. 1 - 5 grader.

Torsdag 1. november: For det meste skyet. Litt sol. - 1 til + 7 grader.

Fredag 2. november: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 0 - 7 grader.

Lørdag 3. november: For det meste skyet. Litt sol. 1 - 8 grader.

Søndag 4. november: Skyet. 3 - 7 grader.

Mandag 5. november: Regn - og snøbyger. Kaldere, særlig om natten. - 2 til + 6 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

