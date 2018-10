Regn som fryser på bakkken gir farlige kjøreforhold tirsdag

Bakenga må opereres - er ute av spill i et halvt år

Saken oppdateres.

Høytrykket i øst, som har gitt det fantastiske høstværet i landsdelen, trekker seg i løpet av mandag kveld og natt til tirsdag østover inn i Russland.

Samtidig beveger et lavtrykk seg nordvestover inn mot Nordsjøen. Et nedbørområde øst for lavtrykksenteret beveger seg inn over Norge sørfra og gir nedbør i Agder, på Østlandet og i Trøndelag.

Regn om kvelden

- Nedbøren kommer inn over de sørligste delene av landsdelen natt til tirsdag. Nedbøren kommer først som snø, og går over til sludd og regn etter hvert som temperaturen stiger. Det ser ikke ut til at det blir regn før ut på kvelden.

Nedbørområdet beveger seg nordover og vil dekke store deler av Trøndelag i løpet av dagen, forteller vakthavende meteorolog Mette Skjerdal ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Mest nedbør i indre strøk

De største nedbørmengdene kommer i indre strøk hvor prognosene viser mellom fem og ti centimeter snø. - Ellers i landsdelen er det bare snakk om et par millimeter nedbør, for det meste som regn, sier Skjerdal.

Regn som fryser på bakken

Der nedbøren faller som regn, er det fare for regn som fryser på bakken. Årsaken er at kuldegradene de siste dagene har gitt tele i bakken. Dermed fryser regnet til is straks det treffer bakken, selv om det er plussgrader i lufta.

De vanskelige kjøreforholdene gjelder ikke bare bilister og syklister. Også fotgjengere får glatte fortau å hanskes med.

Værfenomenet kalles også for underkjølt regn.

-Fraråder sommerdekk på det sterkeste

- Vi fraråder på det sterkeste å kjøre med sommerdekk under slike værforhold, sier trafikkoperatør Finn Bull ved Vegtrafikksentralen i Trøndelag.

- Når det er is på bakken er det bare vinterdekk som er tilrådelig, og selv med vinterdekk gjelder det å være årvåken. Utfordringen med underkjølt regn at det er vanskelig å oppdage de glatte partiene før man kjører inn i de. Man oppdager ingenting før bilen begynner å skli. Det er derfor svært viktig å tilpasse farten etter kjøreforholdene, påpeker Bull.

Entreprenører overvåker kjøreforholdene tett

Det er entreprenørene som har ansvaret for å sørge for at de enkelte veistrekningene er farbare. - Når de vanskelige kjøreforholdene er varslet av meteorologene i forkant, pleier entreprenørene å overvåke kjøreforholdene ekstra nøye og være kjapp med å strø straks de oppdager glatte veistrekninger. Vi pleier også å varsle entreprenørene dersom vi får tips om glatte partier, forteller Bull.

-Tips Vegtrafikksentralen om glatte partier på veien

Han oppfordrer bilistene om å ringe Vegtrafikksentralen på 175 og fortelle om glatte partier på veien.

15 grader varmere på 48 timer

Temperaturen i Trøndelag fortsetter å stige natt til onsdag. Trolig blir temperaturstigningen fra mandag morgen til onsdag morgen på rundt 15 grader mange steder. I indre strøk kan det bli 25 grader mildere på to døgn.

Mer regn på onsdag, deretter oppholdsvær

Det er mer regn i varslene for onsdagen, men det er bare snakk om mindre mengder. Resten av uka og til midt i neste uke er det ingen nedbør i varslene. Det blir flere dager med brukbare perioder med sol.

Mildt fra tirsdag og resten av uka

Det vil holde seg mildt fra tirsdag. Temperaturvarslene viser sju til ti grader til og med søndagen. Det blir litt kjøligere fra neste mandag, men det blir fortsatt plussgrader hele døgnet fram til onsdag i neste uke.

Siste del av 15 dagersperioden viser kaldere vær med minugsrader om natten og opp mot fem grader på dagtid.

Det blir skiftende vær fra midt i neste uke med både litt regn, skyet oppholdsvær og perioder med pent vær.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 5. november er usikre):

Mandag 29. oktober: Sørøstlig vind, frisk bris og periodevis liten kuling utsatte steder, om ettermiddagen økende til stiv kuling. Ellers for det meste pent vær, om kvelden tilskyende. - 2 til + 4 grader.

Tirsdag 30. oktober: Sørøstlig bris, stiv kuling utsatte steder, om kvelden dreiende østlig. Skyet. Litt snø, om kvelden overgang til regn. Lokalt mulighet for underkjølt nedbør i indre strøk. Lite nedbør i ytre strøk sør for Trondheimsfjorden. - 2 til + 5 grader.

Onsdag 31. oktober: Sørøstlig vind opptil liten kuling 12 utsatte steder, mot kvelden sør og sørvest frisk bris. Perioder med regn. Betydelig mildere, særlig på dagtid. 3 - 12 grader.

Torsdag 1. november: Sørøstlig bris. Skyet. 3 - 11 grader.

Fredag 2. november: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 1 - 9 grader.

Lørdag 3. november: Sørøstlig vind. Skyet. 2 - 9 grader.

Søndag 4. november: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 2 - 10 grader.

Mandag 5. november: Sør-sørvestlig vind. Skyet. 0 - 8 grader.

Tirsdag 6. november: Sør-sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 2 - 8 grader.

Onsdag 7. november: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Betydelig kaldere om natten , uendret dagtemperatur. - 4 til + 8 grader.

Torsdag 8. november: For det meste pent vær. Litt mildere om natten, lavere dagtemperatur. - 3 til + 5 grader.

Fredag 9. november: Overskyet. - 1 til + 4 grader.

Lørdag 10. november: Litt regn om ettermiddagen. - 1 til + 5 grader.

Søndag 11. november: For det meste skyet. Litt regn. 1 - 5 grader.

Mandag 12. november: Skyet. Lokale regnbyger. Kaldere om natten, varmere på dagtid. - 2 til + 8 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

