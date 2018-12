Venter mer snø i Trøndelag i helgen og på mandag

Her er konsertene du kan velge blant i helgen

Saken oppdateres.

Meteorologisk institutt melder litt sludd og snø, til dels regn på kysten, lørdag ettermiddag og kveld, og snøbyger på søndag.

Bygeværet fortsetter på mandag.

Prognose: 5 - 15 centimeter snø

Totalt kan det komme mellom fem og 15 centimeter med snø.

Temperaturene i lavlandet i helgen vil ligge på i overkant av 0 grader, mens det blir minusgrader i indre strøk.

Høytrykk gir opphold og kaldere vær neste uke

Et høytrykk over Nord-Skandinavia gir opphold og en god del sol i neste uke. Etter en delvis mild start på uka mandag og tirsdag, med temperaturer litt over frysepunktet i laverere strøk, blir det kaldere fra onsdag.

Høytrykk og opphold nesten fram til jul

Høytrykksperioden ser ut til å vare hele neste uke og til nærmere jul.

Det er ingen nedbør i varslene før 22. desember.

Selv om det blir kaldere, blir det ingen sprengkulde. Prognosene viser fem-seks minusgrader i lavlandet og nærmere 15 kuldegrader i indre strøk.

Datamodellene viser enda kaldere vær fra den siste adventssøndagen, men varsler så langt fra i tid er meget usikre.

Værvarselet for Trøndelag fredag til mandag

Fredag

Bris omkring øst, frisk bris utsatte steder, i kveld økende til liten kuling utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær.

Lørdag

Østlig bris, liten kuling utsatte steder, lørdag ettermiddag dreiende nordøst. Skyet, etter hvert litt sludd og snø, til dels regn på kysten.

Søndag

Nordøstlig bris, på kysten liten kuling. Snø, sludd eller regn ytterst på kysten. Lite eller ingen nedbør nord for Trondheim. Fra om ettermiddagen nordlig, senere nordvestlig liten kuling. Snøbyger, Sludd- eller regnbyger ytterst på kysten. Lite eller ingen nedbør nord for Trondheimsfjorden.

Mandag

Nordvestlig bris, opp til nordlig stiv kuling på kysten, Snøbyger, sludd- eller regnbyger ytterst på kysten. Lite nedbør lengst nord i Trøndelag.

Kilde: Meteorologisk institutt

