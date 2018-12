Advarer mot vanskelige kjøreforhold i Trøndelag

Sent ute? Her er «nødgavene» fra bensinstasjonen

Fra natt til julaften melder Metereologisk institutt at det kommer et væromslag i Trøndelag, med stigende temperaturer og nedbør. Det er ventet at nedbøren vil komme som regn under 300-500 meter. For Trondheim viser langtidsvarselet opp mot syv plussgrader på første juledag, og rundt 10 millimeter regn hver dag frem til fredag.

Gult farenivå

På yr.no varsles det om gult farenivå i Trøndelag, siden det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold. Dette farenivået brukes om moderat farlige situasjoner, som kan forårsake skader lokalt. En sannsynlig konsekvens av gult farenivå er forsinkelser i trafikken.

- Det er viktig at de som er ute og kjører tar seg god tid, og kjører etter forholdene. Man må avpasse farten når føret blir slik, sier trafikkoperatør Kim Jørgen Benan på Veitrafikksentralen.

Kan snu

Benan forteller at det foreløpig er rolig, men at det fort kan snu.

- Akkurat nå er det ingen større områder hvor det er problemer. Vi har fått varslene om værforholdene, og er klar over hva som er i vente. Det kan nok bli travelt med de forholdene som er meldt, sier han.

Selv om det blir en mild romjul i Trøndelag, kan et spesielt fenomen over Nordpolen gi sprengkulde senere i vinter.