To polare lavtrykk treffer Trøndelag med få timers mellomrom fra søndag kveld

- Jeg fikk høre at jeg var for feit, men for meg er det helt uaktuelt å gå ned i vekt

Det er to år siden landsdelen sist ble truffet av et polart lavtrykk. Nå kommer det to på en gang

Saken oppdateres.

I forbindelse med de polare lavtrykkene har Meteorologisk institutt sendt ut to farevarsler, et om vanskelige kjøreforhold og et om kraftige vindkast.

Det advares om at "kraftig vind og nedbør som snø, gir snøfokk og vanskelig kjøreforhold" i Trøndelag fra søndag kveld.

Varselet om vanskelige kjøreforhold går fram til klokken 21 mandag.

Et polart lavtrykk kjennetegnes ved at det oppstår meget hurtig og gir kraftig vind og store nedbørmengder.

Polare lavtrykk så langt sør som Trøndelag er sjeldne. Vanligvis opptrer denne typen lavtrykk som regel ganske langt nord i Norge.

LES OGSÅ: Advarer mot vindkast opp mot 126 km/t

To polare lavtrykk er på vei sørover

Satellittbilder tatt ved 18.30-tiden viser at det har dannet seg to polare lavtrykk i Norskehavet, og at begge to er på vei sørover.

Det første lavtrykket treffer langt sør i Trøndelag og det andre trolig langt nord.

SE BILDESERIE: Midt mellom tussmørket og dagslys ligger blåtimen

Polart lavtrykk nummer en treffer kysten søndag kveld

Lavtrykket lengst sør i landsdelen, som kommer inn over land på grensen mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, vil først på kvelden gi nordvestlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Sent i kveld dreining til vestlig liten storm.

- I en periode mellom midnatt og klokken 03 kan vinden komme opp i nordvestlig sterk storm, før vinden minker til liten til full storm, forteller vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt i Bergen.

I Trøndelag er det først og fremst Hitra og Frøya som får den aller sterkeste vinden. Timevarsler på yr viser 28 m/s (sterk storm) på Sula ved midnatt og klokken 01.

LES OGSÅ: Lastebil skled baklengs ned bakke, og veltet ned skråningen og mot en bekk

Polart lavtrykk nummer to størst virkning mandag morgen

Prognosen for den nøyaktige banen til det andre polare lavtrykket er fortsatt usikker, men lavtrykket vil trolig treffe land et sted mellom Rørvik og grensen til Nordland sent natt til mandag eller mandag morgen.

- Virkningene av de to lavtrykkene smelter etter hvert over i hverandre. Det første lavtrykket svekkes mens det går inn over land og beveger seg sørøstover i Trøndelag og inn over Sverige. Mens det kan bli sterk storm ytterst på kysten, blir det kuling lenger inn i landet natt til mandag.

LES OGSÅ: La det snø! Monstersnøfresen er klar

Sterkest vind sør for lavtrykket

- Rett etter at dette lavtrykket har forsvunnet, kommer det andre, forteller Granerød.

Vindstyrken er alltid sterkest på sør og vestsiden av lavtrykket.

- Fordi det andre lavtrykket treffer land lenger nord enn det første, vil den sterke vinden merkes over et mye større område, forteller Granerød.

LES OGSÅ: I dag kan det bli skitur i Bymarka

Vindkast på over 20 m/s i Trondheim sentrum

- Hvordan er vindsutuasjonen mandag morgen?

- Da vil det blåse sterk nordvestlig kuling inne i landet, og liten til full storm på kysten. Langs Trondheimsfjorden helt til Værnes venter vi sterk nordvestlig kuling.

Det er viktig å påpeke at dette dreier seg om middelvind (gjennomsnittlig vindhastighet over ti minutter, red. anm.). I løpet av morgentimene vil det lokal bli vindkast mellom 25 og 35 meter i sekundet.

Våre prognoser for Trondheim sentrum viser for eksempel vindkast på over 20 meter i sekunder mellom klokken 08 og 09, sier Granerød.

LES OGSÅ: Helikopter gjorde nytt forsøk på lokalisering av skredtatte i Tamokdalen

Kan føre til lokale strømbrudd og nedblåste trær

I farevarselet for kraftige vindkast skriver Meteorologisk institutt at det "fra seint søndag kveld eller natt til mandag ventes kraftig vind fra nordvest med vindkast på omkring 25-35 m/s. Mandag kveld minkende vind.

Vær forsiktig når du ferdes utendørs.

Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde."

LES OGSÅ: Helge Ingstad-berging stanses på grunn av uvær

30 - 40 centimeter snø på 24 timer

Polare lavtrykk kjennetegnes av fuktige og kalde luftmasser, noe som gir intense snøbyger og store mengder snø på kort tid.

-Lokalt kan det komme 30-40 centimeter snø det neste døgnet fram til midnatt natt til tirsdag, og tar vi også med tirsdagen kan det ikke utelukkes opp mot en halv meter snø enkelte steder, forteller Granerød.

- Hvor vil det komme mest snø?

- Det er indre strøk av Trøndelag sør for Trondheimsfjorden som får de stølrste snømengdene, mens det kommer en del mindre lenger nord.

Trondheim får trolig cirka 20 centimeter på 24 timer, opplyser Bergensmeteorologen.

LES OGSÅ: Stor snøskredfare i Trollheimen og Romsdal

Få de siste værnyhetene: Gjør som 20 100 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter