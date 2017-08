To trønderlag i finale lørdag

- For et fint sted dette var da

Det er første gang i historien at Tiller har lag i finalen i Norway cup og at Strindheim har 11-er-lag i finalen.

- Dette betyr at trøndersk fotball står meget sterkt i Norge nå. Og ekstra morsomt er det at det er jentelag som skal spille finalekampene, sier treneren til Tiller, Pål Nyheim.

Direktesendte finalekamper

Strindheim jenter 16 har storspilt i Norway Cup og spiller finale mot Giv Akt fra Kristiansand-området. Kampen sendes direkte på TV2 klokken 10.50.

Tiller jenter 19 er i finalen og møter Vålerenga. Kampen sendes direkte klokken 12.05.

Når vi snakker med lagenes kapteiner i nitiden fredag kveld er de straks på vei i seng og begge er selvagt spente på morgendagen.

Tiller har knallkeeper og variert spill

Tillerlaget har spilt fem kamper i cupen.

- De tre første kampene gjorde vi det veldig bra. Men så traff vi Lyn i kvartfinalen. Den kampen gikk til ekstraomganger og straffekonkurranse, men vi klarte å vinne 5 - 4 tilslutt, sier Tiller-kaptein, Tonje Gravdal.

Hun forteller om enda en nokså tøff kamp i semifinalen mot Hødd, hvor de kunne merke kvartfinalen i kroppen. Men det løsnet i andreomgang og de vant 4-0 mot sunnmøringene.

- Nå skal vi møte Vålerenga, et lag vi ikke vet noe om. Derfor må vi ta kampen på sparket. Vi tenker at vi skal vinne, derfor skal vi stå på og gi alt, sier Tonje Gravdal.

Kapteinen forteller at deres styrke er at de spiller variert og at de har en meget god keeper.

Strindheim scorer flest mål

Strindheim slo Ålesund-laget Herd på straffespark-konkurranse etter en dramatisk kamp i semifinalen.

Nå møter de sørlandslaget Giv Akt. Det blir revansje etter at Giv Akt slo dem ut av NM etter en tøff kamp i april. Trenerne har funnet ut at dette laget har spilt en tv-kamp tidligere i cupen og logger inn på TV2 Sumo i kveld for å analysere motstanderen før morgendagens finale.

- Vi er mestscorende i vår klasse på Norway-cup med 43 mål! Vi har bare sluppet inn tre, utenom straffekonken, sier kaptein Renate Hovde.

- Dessuten er vi 16 gode spillere som deltar. Det betyr at vi styrker laget ved innbytte. Det er det ikke mange som klarer, sier hun.

Hun forteller om godt samhold med det andre Strindheim-laget som også deltar i cupen. De er både heiagjeng for hverandre og henger sammen utenom kamp.

- Nå har vi ønsket oss finale og skal stå på og gi alt i siste kamp, sier Renate Hovde.

Hun forteller at restitusjon og skikkelig mat til rett tid er vanskeligst å få til under Norway cup, men at laget er på vei i seng og at det skal soves nå.

