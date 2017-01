Iphone feirer ti år:

Saken oppdateres.

9. januar 2007 gikk Apple-sjefen Steve Jobs på scenen og viste fram sin Iphone til et forbløffet publikum for første gang.

- Denne vil forandre verden, sa han.

Han fikk rett.

Ti år senere sitter vi her med smarttelefoner som ikke bare kjører lynraskt internett, men som også fungerer som TV-skjerm, kino, musikkanlegg, avis, pulsmåler, kalender, datingtjeneste, radio, børsmegler, bank, kartleser og tusenvis av andre funksjoner.

Men det var ikke alltid slik. Den første iPhone - uansett hvor imponerende vi syntes den var - manglet mange av dagens funksjoner som vi ikke kan klare oss uten. Dette er hva vi fikk presentert den januar-dagen for ti år siden.

Den første Iphone hadde ikke 3G eller 4G ( sistnevnte eksisterte ikke i 2007 ). 2007-versjonen av Iphone gjorde bruk av EDGE ( Enchanced Data rates for GSM Evolution ), en teknologi som ikke bare var treg som sirup sett med dagens øyne, men også like ustabilt som trønderværet om sommeren.

Det fantes ingen App Store eller Apps. Apples App Store der du kunne kjøpe og laste ned spill og apper kom først sommeren 2008 med lanseringen av iOS 2 (da kalt Iphone OS) og Iphone 3GS. I dag kan vi neppe tenke oss en smarttelefon uten muligheten til å laste ned apper. Men da App Store første ble lansert så var utvalget ganske så spartansk sammenlignet med i dag. Året etter kom et lite spill kalt «Angry Birds» og sørget for at App Store ble den markedsplassen for underholdning den er i dag.

Bakgrunnsbildet til Iphone 2007 var sort. Synd for deg om du hadde lyst til å bruke en annen bakgrunn, for det kunne du ikke.

Klipp og lim. I dag tar vi det som en selvfølge at vi kan klippe ut biter av en tekst eller en URL og lime inn i f.eks. en teksmelding. Det kunne du ikke gjøre i 2007 eller 2008....eller 2009. Det tok nemlig Apple tre år å inkludere denne funksjonen i iOS. Du kunne heller ikke snu telefonen vertikalt og tekste. Tastaturet fungerte kun i «oppreist» modus.

Synkronisering via Itunes. Om du var en av de heldige få som fikk fatt i en Iphone i 2007 så var det ikke bare å ta den ut av esken og sett i gang. Neida, du MÅTTE koble telefonen til en PC eller en Mac for å gjennomføre et oppsett av telefonen og programvaren. Det tok Apple fem år å kvitte seg med avhengighetsforholdet til iTunes.

Bilder i tekstmeldinger. I dag sender vi bilder, videosnutter, lenker, animerte GIF' er og lydfiler uten problem i iMessage og Messenger. I 2007 kunne du skrive tekst. Det var alt. Du hadde ingen muligheter til å legge ved bilder i SMS-meldingene dine. Da måtte du nemlig sende en MMS.....nei, vent litt. Det kunne du heller ikke. For Apple påstå nemlig at MMS ikke ville fungere på den første iPhone på grunn av «hardware limitations».

2 megapiksel kamera. Den første iPhone var på mange måter imponerende, men en ting hadde den absolutt ikke - et glimrende kamera. Dagens smarttelefoner ( Iphone 7 er et strålende eksempel i så måte ) har som oftest svært gode kamera. Den første Iphone hadde et elendig kamera. Ynkelige 2 megapiksel som tok fargesvake og uklare bilder. Dette ble raskt forbedret i de følgende versjonene, men den første Iphone var langt fra imponerende på dette punktet.

Minne. Den billigste versjonen av Iphone 2007 hadde kun 4GB minne.