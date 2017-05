Nokia 3310 er tilbake

Saken oppdateres.

På mobilmessen i Barcelona i februar i år annonserte Nokia noe som fikk tekno-entusiaster verden over til å sperre øynene opp. Den klassiske telefonen Nokia 3310 skulle gjenopplives og lanseres på nytt.

Nokia 3310 var mobiltelefonen som «alle» skulle ha (eller så gjerne ville ha) i de første årene etter millenniumskiftet. En mobil som i de siste årene har fått et nærmest mytisk skjær.

Lansert i 2000

Nokia 3310 ble første gang vist fram den 1. september 2000 og lansert et par måneder senere. Mobilen ble en av verdens mest solgte og mest populære mobiltelefoner med et salg på over 126 millioner verden over. I løpet av de siste ti årene har telefonen (som det selvsagt har vært nærmest umulig å få tak i) fått en kult-status på grunn av sin solide byggkvalitet og den oppsiktvekkende batterilevetiden (om du var sparsommelig med bruken så kunne batteriet på Nokia 3310 vare nesten en hel uke).

Forhåndsbestillingene har eksplodert

Siden annonseringen i februar så har interessen for den nye versjonen av Nokia 3310 vært skyhøy. Ikke bare på grunn av nostalgi-faktoren, men fordi mange kunne tenke seg en ekstra telefon til kun samtaler og SMS som backup.

Prisen er det heller ikke noe å si på. I følge IT-avisen så skal Nokia 3310 få en utsagspris på 599 kroner når den legges ut for salg om et par uker.

- Vi er glade for å begynne salg av Nokia 3310 i hele Norden, skriver Ossi Korpela, sjefen for HMD i en pressemelding.

- Vi tror og håper det vil være en verdig etterfølger til den opprinnelige 3310, som fortsatt, 17 år etter lanseringen, har tusenvis av eksemplarer aktive i de nordiske mobilnettene.

Nye Nokia 3310 blir tilgjengelig i fargene «Dark Blue», «Warm Red», «Yellow» og «Grey».

Kommer med FM-radio - ironisk nok

De øvrige spesifikasjonene har blitt oppgradert en god del i forhold til orginalen, men det er likevel ikke snakk om noe teknologisk råskinn. Mobilen kommer med Bluetooth 3.0, plass til 32 GB minnekort og støtter to SIM-kort i telefonen. Den har også FM-radio, noe som for vår del ikke akkurat er noe salgsargument lenger.

Det som derimot vil få folk til å stå i kø utenfor butikkene på lanseringsdagen er batteriet. Ingen tester eller anmeldelser av mobilen er ennå klar, men det er forventet at nye Nokia 3310 ikke bare vil ha en batterilevetid som matcher orginalens, men som også overgår den. Bare standby-tiden alene er på opp til en måned, hevder Nokia.

Og om ikke det alene er nok så kommer nye 3310 selvfølgelig med klassiske «Snake».