Tyrkia kaller Norge inn på teppet

Saken oppdateres.

Tyrkia kalte onsdag Norges ambassadør inn på teppet etter at fire tyrkiske offiserer og en militærattaché har fått asyl i Norge etter kuppforsøket i fjor.

Det opplyser en talsperson for det tyrkiske utenriksdepartementet til Reuters .

– Det er trist og uakseptabelt at en alliert støtter forsøk fra personer som har blitt fratatt sine verv, i å benytte seg av politiske, sosiale og økonomiske ressurser der de bor, i stedet for å dra hjem til Tyrkia, sier talsmannen, og legger til at Tyrkia ikke er ferdig med saken.

Tyrkias visestatsminister raser mot Norge etter at fire tyrkiske offiserer og en militærattaché har fått asyl i Norge etter kuppforsøket i fjor sommer.

– Det er ikke mulig å akseptere dette. Dette er feil, sier visestatsminister Numan Kurtulmus til nyhetsbyrået Anadolu agency, ifølge ABC Nyheter .

Kurtulmus påpeker at de fem tilhører FETÖ, en organisasjon som tyrkiske myndigheter mener sto bak kuppforsøket i landet i fjor sommer.

– En umiddelbar utvisning av disse FETÖ-bandittene som har søkt asyl i europeiske land, er nødvendig for å beholde et vennskapelig forhold mellom Tyrkia og disse landene, sier Kurtulmus.

Offiserenes advokat Kjell M. Brygfjeld bekreftet overfor Klassekampen at de fem har fått asyl.

Alle de fem var stasjonert i Norge da en del av det tyrkiske militæret forsøkte å overta makten i Tyrkia 15. juli i fjor. Alle hevder at de ikke hadde noe med kuppforsøket å gjøre, skriver avisen.

I januar sa de til VG at de hadde mistet jobben og fått beskjed om å reise tilbake til hjemlandet. Isteden valgte de altså å bli, og å søke asyl.

Alle de fem lever nå på hemmelig adresse i Norge. Ifølge avisen har også familiemedlemmer fått asyl her i landet.

I januar opplyste president Recep Tayyip Erdogan at rundt 43.000 mennesker var blitt arrestert i løpet av de seks månedene som var gått siden kuppforsøket.