Får felle bjørn i Sør-Trøndelag

Saken oppdateres.

Vedtaket fra Miljødirektoratet gjelder onsdag og torsdag for de to kommunene, og fellingsoppdraget er gitt til Statens naturoppsyn, melder NRK..

– Vi har i vår hatt uvanlig stor aktivitet av bjørn. Det er sett spor helt ned til hyttebebyggelsen, og det har vi ikke opplevd på mange år, sier Selbu-ordfører Ole Morten Balstad (Ap) til NRK .

Med helikopter

Fellingsleder i SNO, Even Bjørnes, sier til Nea Radio at arbeidet starter umiddelbart ved hjelp av helikopter.



– På grunn av været har vi kun denne dagen, sier Bjørnes, som ikke ønsker å kommentere saken utover dette, ifølge Nea Radio.

Rovviltansvarlig i SNO, Frode Aalbu sier at to rovviltkontakter onsdag ettermiddag er ute og sporer bjørnen.



– Vi har mistanke om at bjørnen er i området, men foreløpig er den ikke lokalisert, sier Aalbu til lokalradioen.