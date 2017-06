Mann mistenkt for sexkjøp i Trondheim

Marit Bjørgen: – Når barn nummer to kommer, er karrieren uansett over

Saken oppdateres.

En mann i 30-årene ble natt til fredag pågrepet mistenkt for kjøp av seksuelle tjenester på et hotell i midtbyen i Trondheim.

- Vi fikk et tips fra publikum om at en mann hadde med seg en prostituert inn på et hotellrom. Vi fulgte opp tipset, og det viste seg at dette trolig stemte, sier operasjonsleder i politiet, Ebbe Kimo.

Politiet pågrep mannen på et hotellrom der han var i selskap med en dame. Politiet har tatt opp forklaring fra den damen, og gjort undersøkelser på stedet.

- Vi mener undersøkelsene vi har gjort bekrefter mistanken om kjøp av seksuelle tjenester, sier Kimo.

Pågripelsen skjedde ifølge operasjonslederen uten dramatikk. Mannen skal avhøres i løpet av fredagen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 03.30.