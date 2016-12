Hva skjer i romjula?

Saken oppdateres.

Andre juledag

Samfundet, Trondheim

Andre juledag inviterer Samfundet til årets siste fest, for anledningen med 18-årsgrense. Det røde runde åpner alle sine lokaler, og i Storsalen finner du Trondheims største dansegulv.

Handverkeren, Trondheim

Dans til musikk av Jar Arilds.

Tindved, Verdalsøra

«Solen i Ögonen» serverer svenske hits og skal lage sommerstemning på andre juledagsfest.

Nidelven Bar og Scene, Trondheim

Noen vil kanskje si at det er i seneste laget å synge jula inn 2. juledag, men for De akterutseilte er den slags helt innafor. Bandet byr på americana, sunget på trøndersk med vokalist John Heitman i front.

Kinofilm kan være et avbrekk fra ribbefett og kaffeslabberas. Les anmeldelsene av årets julefilmer her!

Tredje juledag

Kimen kulturhus, Stjørdal

Romjulsswing. Kvess og puss danseskoene og dans til musikk av Hell storband og Autumn Leaves.

Fjerde juledag

Verdal videregående skoles aula, Verdal

Urpremiere på «Levva livet», musikkteater skrevet av Arnulf Haga med musikk og sangtekster av Åge Aleksandersen. Musikalen, presentert av Verdal Teaterlag og Teaterselskapet InnSpæll skal spilles videre i januar 2017.

Scandic Nidelven, Trondheim

Julejazz har vokst til byens største innendørs kulturarrangement, i fjor opptrådte 110 musikere på fire scener. Andreas Aase, Heidi Skjerve med Joni Mitchell-tribute, Knut Lauritzen Storband, Mambo Companeros og Asmund Bjørken spiller blant annet.

Orkdal kirke, Orkdal

Cantilena med dirigent Bjørn Borge inviterer til en litt annerledes julekonsert med Henning Sommerro som gjest.

Nidarosdomen, Trondheim

Tradisjonsrik romjulskonsert med Nidarosdomens jentekor og Trondheimsolistene. Musikk av blant andre Antonio Vivaldi, Ståle Kleiberg, Fredrik Sixten og Kim Andre Arnesen.

Antikvariatet, Trondheim

Bakklandsrevyen spiller «Ein rævva romjulsrevy». Spøk, harselas og sprudlende gjester.

Femte juledag

Scandic Lerkendal, Trondheim

Juleblues. Juleblues startet i det små på Kafé Larsen for 16 år siden. Nå har arrangementet vokst seg inn i et helt hotell og byr på blues fra blant annet Dana Gillespie, Ulf Risnes og Eldar Vågan.

Tempe bydelshus, Trondheim

Dans med Selbugutan

Lille nyttårsaften

Åsheim forsamlingshus, Sparbu

Sparbu teaterlag har premiere på «Kalenderpikene» av Tim Firth. Venninner i et sanitetslag bestemmer seg for å kaste klærne til inntekt for en god sak.

Ila brainnstasjon, Trondheim

Konsert med Pubway

Fru Lundgreen, Trondheim

Heavy metal med DJ Steinklein som blant annet spiller Judas Priest, TNT, Boston og Rush til Elixir, Iron Angel, ADX og Prudence.

Nyttårsaften

Rockheim, Trondheim

Barnas time. I denne timen kan de yngste utforske Rockheim «hemmelige» rom og være popstjerner på scenen. For de fra 6 til 12 år.

Kristiansten festning, Trondheim

Vardetenning og festfyrverkeri. Ordfører Rita Ottervik tenner varden kl. 18.30. Klokken 19 starter familiefyrverkeri, mens det naturlig nok blir «voksen»-fyrverkeri ved midnatt.

Nidarosdomen, Trondheim

Midnattsgudstjeneste. Dørene åpner kl. 22.