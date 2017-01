Nytt medlem i Motorpsycho

Saken oppdateres.

Svenske Tomas Järmyr er nytt fast medlem, opplyser Motorpsycho på bandets hjemmesider mandag kveld.

29-åringen studerer musikk ved NTNU, og har i flere år vært en del av Trondheims musikkscene.

Ny plate

Ifølge Motorpsycho spiller han allerede i forskjellige grupper som Zu, Yodok, Yodok lll og Sunswitch, men bandet skriver på hjemmesiden at målet er å holde ham opptatt med «Psychowork».

Bandet skriver samtidig at de jobber med ny musikk, og at hvis alt går etter planen så kommer de med ny plate til høsten.

«Vi har store forhåpninger», skriver bandet, men opplyser at de ikke kan gi noen flere detaljer nå.

- Tøff opplevelse

Kenneth Kapstad hadde vært medlem i nesten ti år, og hadde spilt på ti Motorpscyho-utgivelser, da de varslet at han sluttet i mai i år .

Bandet skriver på hjemmesiden at det var en «tøff opplevelse» da han sluttet i bandet, men at de håper at 2017 blir et lysere og mer positivt år.