Nidarosdomen har hovedrollen i norsk variant av «Da Vinci-koden»

Etter tre år og 30 episoder som serie på NRK Super er det duket for filmpremiere for Trio-gjengen. 17. februar er det kinopremiere på «Trio – jakten på Olavsskrinet».

Spesiell og unik atmosfære

- Nidarosdomen er helt vesentlig for handlingen i filmen der mye sirkler rundt myten om Olav den helliges skrin. Det var helt avgjørende for historien at vi fikk filme inne i kirken, noe vi er svært takknemlige for at vi fikk anledning til, sier regissør Eva Dahr og understreker betydningen av å benytte autentisk location for å få frem den riktige atmosfæren.

- Mystikken i Nidarosdomen er helt unik, noe det er umulig å kopiere eller lage i et studio, sier Dahr som filmet mens det pågikk publikumsomvisninger rett i nærheten. Dronebilder ble tatt over Vestfrontplassen, i tillegg ble det filmet under Gamle Bybro, ved Olavsstatuen på torvet, i Erkebispegården, og i veitene i området rundt.

Naturvitenskap og myter

For det er magiske ting som foregår i filmen der mye handler om hvor Olavsskrinet ble av og hvorfor det forsvant, ifølge filmregissøren.

- Myten dreier seg om at man trodde sykdom kunne heles og at Olavsskrinet hadde en helende kraft. Og det ligger mye kraft i ønsket eller troen på at det skal være slik. Trio-gjengen kommuniserer lekende lett på data og er eksperter på high-teck. Samtidig har historien en mytisk, religiøs overtone, sier Dahr og legger til at filmen tar for seg dynamikken mellom teknologi, naturvitenskap, tro og overtro.

Actionfylt familiefilm

- Trio-gjengen snuser rundt i Nidarosdomen og Lars, som sitter i rullestol, blir spesielt opptatt av om det finnes uante muligheter til å helbrede sykdom, eller om det må bevises med vitenskap, sier regissøren som har laget en spenningsfylt og handlingsmettet actionhistorie for alle fra seks- til åtteårs alderen.

- Filmen er litt som «Da Vinci-koden», det vil si at man leter etter spor og tegn som må utforskes. Samtidig har Trio noen skurker i hælene som er ute etter det samme som dem, sier Dahr.

Krevende scener

For skuespiller Naomi Hasselberg Thorsrud (14) ble det en spesiell og morsom opplevelse å spille inn filmen i Nidarosdomen.

- Det var veldig gøy og rart for jeg hadde aldri vært i Nidarosdomen før. Og man får en veldig spesiell følelse med en gang man kommer inn der, sier Thorsrud og legger til at det var en del krevende scener som ble tatt opp i Trondheim, uten at hun kan røpe hva det dreide seg om.

- Det var kjempespennende å være i Trondheim, og nå er jeg både nervøs og spent før premieren. Men på en positiv måte, sier Thorsrud som ennå ikke har sett filmen slik den ble.

8. februar har filmen førpremiere i Trondheim.