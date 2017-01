Golden Globe-priser til «La La Land» og vitser om Trump

Saken oppdateres.

Riktignok gikk noen av de gjeveste prisene til andre enn «La-La-Land», rett og slett fordi musikal og komedie har en del priser som er atskilt fra drama. «Moonlight» ble beste drama, mens hovedrolleprisene her gikk til Casey Affleck for «Manchester by the Sea» og Isabelle Huppert i den franske filmen «Elle».

Ryan Gosling og Emma Stone fikk hovedrolleprisene i sine kategorier for innsatsen i «La La Land». Filmen ble også kåret til beste komedie eller musikal, og David Chazelle vant både beste regi og beste manuskript. Musikalen sikret seg samtlige av de sju prisene den var nominert til, da den også vant for beste musikk og beste sang.

Spark på leggen

Musikken ble sågar brukt i åpningsinnslaget av årets vert – og debutant i denne sammenhengen – Jimmy Fallon. Han sang og danset seg inn til tonene fra filmen, og showet var knapt i gang før han, omtrent som ventet, kom med kveldens første vits på bekostning av påtroppende president Donald Trump.

Om ikke et direkte angrep på Trump, så var det en tydelig henvisning til at den kommende presidenten ikke fikk flertall i folket, selv om han fikk et klart flertall i valgmannskollegiet som formelt utnevner presidenten. Han gikk hardere til verks da han sammenlignet Trump med den onde kong Joffrey i «Game of Thrones».

– Hvordan ville ting sett ut om kong Joffrey levde? Vel, det finner vi ut om tolv dager.

Fallon kostet også på seg et spark på leggen til den russiske presidenten, som nylig ble utpekt som den som beordret en kampanje for å påvirke valg resultatet. Resultatet av Golden Globe-avstemningene er det derimot ingen grunn til å bekymre seg for:

– Alle resultatene er sertifisert av revisjonsselskapet Ernst & Young og Putin, forsikret Fallon.

Streep langet ut

Meryl Streep fulgte opp i en langt mindre spøkefull tone da hun fikk hedersprisen og benyttet sin tilmålte tid i rampelyset til å lange ut mot den påtroppende presidenten. Hun viste til en hendelse i valgkampen der Trump gjorde narr av en funksjonshemmet reporter.

– Dette instinktet når det gjelder å fornedre (..) blir en lags tillatelse til at andre gjør det samme. Respektløshet avler respektløshet, vold avler vold. Når de mektige bruker sin posisjon til å mobbe andre, blir vi alle tapere, sa Streep.

Heder til Danmark

Serien «The Crown» om dronning Elizabeth II av Storbritannia ble beste dramaserie da TV-prisene skulle deles ut. I tillegg vant Claire Foy, som spiller den unge dronningen i serien, kategorien beste kvinnelige hovedrolle.

I TV-klassen ble det også prisdryss til våre skandinaviske naboer i sør. Danske Susanne Bier fikk riktignok ingen egen pris, men tre av skuespillerne i hennes serie «The Night Manager» ble hedret. Tom Hiddleston vant kategorien beste mannlige skuespiller, mens birolleprisene gikk til Olivia Colman og Hugh Laurie. Sistnevnte uttrykte sin bekymring for prisens fremtid i et USA ledet av Donald Trump. Prisen deles nemlig ut av Hollywoods utenlandske presseforening.

– Jeg mener ikke å være dyster, men tittelen inneholder ordene «Hollywood», «utenlandsk» og «presse», sa Laurie og erklærte at han tok imot prisen «på vegne av psykopatiske milliardærer, uansett hvor de er».

«The Night Manager» var for øvrig fjorårets påskekrim på TV 2 her hjemme.