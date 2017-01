Livsfarlig miljø ønsket action-jazz

Saken oppdateres.

PØKK feirer nemlig jubileet med jubileumskonsert på TKM Gråmølna onsdag kveld.

Annenhver uke i ti år har serien presentert ferske og etablerte musikere i konserter som spenner mellom det lavmælte og det støyende – men alltid med den frie improvisasjonen som fundament. Bak konsertene står musikere fra det store improvisasjonsmiljøet i Trondheim.

- Ideen var å lage et konsept med plass for litt friere «action-jazz», forteller trommeslager Gard Nilssen, som startet PØKK i samarbeid med Blæst og bookingansvarlig Kim Aasli da førstnevnte studerte ved Jazzlinja.

- Et livsfarlig miljø

- På den tida hadde Jazzlinja et livsfarlig miljø med utrolig musikere, som Ola Kvernberg, Kenneth Kapstad og mange andre. Det boblet skikkelig, sier Nilssen, som forklarer at en annen årsak til at PØKK oppsto lå å finne i at Trondheim Jazzforum var i vinden etter flere år i Kjeller'n i Olavskvartalet, før de fikk fast plass i Dokkhuset.

- Vi var husløse, i tillegg var det et ønske om litt sprekere programmering, sentrert rundt en gjeng unge musikere som ikke brydde seg om hva som er jazz eller ikke, sier Nilssen.

I starten spilte musikerne for knapper og glansbilder, de sendte rundt en hatt som lignet på en puck – «pøkken går». Etter hvert har prosjektet fått mer støtte.

Tre gitarister, tre trommiser

- Jeg liker godt at PØKK er et studentinitiativ, og at det alltid står noen klare til å føre tradisjonen videre, forteller dagens styreleder for PØKK, Signe Krunderup Emmeluth. Hun flyttet fra Danmark til Trondheim og Jazzlinja for to og et halvt år siden, og sisteårsstudenten er full av lovord om improvisasjonsmiljøet i byen.

- Det er imponerende. Ikke minst er det veldig mye musikk i forhold til folketallet, en like stor by i Danmark ville ikke vært i nærheten. Det er så mye musikk, så mye lyst til å spille, mener hun.

Jubileet markeres med konsert på TKM Gråmølna onsdag kveld. På scenen står seks musikere samlet til et slags PØKK Ensemble, ettersom alle har bakgrunn fra PØKK-styret i løpet av de siste ti årene. Den nye Motorpsycho-trommisen Tomas Järmyr får selskap av Karl Bjorå, Lars Ove Fossheim, Erik Havnes, Andreas Winther og Axel Skalstad.

- Tre gitarister og tre trommiser! Vi prøvde å få samlet alle 13 som har vært innom styret, men dette er utøvende og travle musikere, så det lot seg ikke gjøre, sier Emmeluth.

Impro som fundament

Fundamentet i PØKK-konseptet er den friimproviserte musikken, dermed skiller de seg delvis fra Jazzforums konserter på Dokkhuset. I tillegg er konsertserien Fri Form med på å sikre tilbudet av improvisert musikk i byen.

- PØKK skiller seg fra Fri Form gjennom at de stort sett presenterer akustisk musikk, mens vi spriker mer i sjanger og kan presentere mer støyende ting, forklarer Emmeluth.

Uten fast scene

PØKK hold hus på Blæst – helt til i fjor høst – men står nå uten fast tilholdssted. Vårens konserter blir å oppleve på blant annet Kunsthallen, Rådhussalen på biblioteket, Dokkhuset og Moskus.

- Det var et sjokk og kaotisk i starten, men tidligere styreleder Erik Havnes hjalp oss å finne nye steder for de fire konsertene som gjensto på programmet. Vi opplevde også stor velvilje, og scener tok kontakt med oss, forteller Emmeluth. Å være i vinden har både sine fordeler og ulemper.

- Utstyrsmessig var det luksus å være på Blæst, samtidig tror jeg vi kan nå ut til flere nå. Hvert sted har sine stamgjester, og ved å flytte på oss tror jeg vi kan få nytt blod også blant publikum, mener Emmeluth.

Jubileumskonsert med Pøkk Ensemble, TKM Gråmølna, onsdag 11. januar kl. 19 (dørene åpner 18.30).