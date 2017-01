Disse tre artistene kommer til Pstereo til sommeren

Saken oppdateres.

Det er gått hele 14 år siden Ane Brun ga ut albumet «Spending Time With Morgan». Det ble starten på en popkarriere som har gitt henne fans over hele Europa.

Hun har bodd i Stockholm siden år 2000, og har siden debuten gitt ut ytterligere sju album, to samleplater og to livealbum. På den tiden har perfeksjonert lydbildet sitt og gjort folksjangeren til sin egen.

Ane Brun har besøkt Trondheim med jevne mellomrom. Hun spilte på Pstereo i 2009, i Borggården under Olavsfestdagene i 2012, og i november 2014 spilte hun på Byscenen.

Lever på whisky og ørkensand

Artisten Colter Wall kommer fra den lille byen Swift Current i Saskatchewan-prærien i Canada. Herfra skriver låter som om han har livnært seg på whisky og ørkensand i en mannsalder, som om alle countrystorheter har dødd og tatt bolig i ham, ifølge en pressemelding.

Så langt har han bare gitt ut den sju spor lange EP-en «Imaginary Appalachia», som er blitt beskrevet som den mest meningsfulle countrymusikken på denne siden av 2000-tallet.

Rolling Stone Magazine har utropt ham til det største talentet å se opp for i country-sjangeren i tiden fremover.

Stortalent fra Ålesund

Bergensbaserte Sigrid Raabe fra Ålesund er også en artist å se opp for, ifølge Pstereo. Hun ble Ukas Urørt på NRK P3 allerede som 16-åring med låta «Sun». I fjor fikk hun platekontrakt med plateselskapet Island Records.

Også Spotify har pekt på Raabe som en av artistene de tror vil slå gjennom .

Fra før er det kjent at Alt-J, Phantogram (US), Silvana Imam (S), Spidergawd , Cymbals Eat Guitars (US) og Sonny Alven er blant dem som kommer til festivalen.

