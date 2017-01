- Slukking av FM-nettet er en gavepakke for lokalradioen

Saken oppdateres.

Alle riksdekkende radiokanaler, og de store lokalradiokanalene i de største byområdene, går fra FM-sendinger til DAB-sendinger 8. februar. Men de aller fleste lokalradioer fortsetter på FM også etter at teknologiskiftet er gjennomført. Medietilsynet har forlenget 189 konsesjoner frem til 31. desember 2021, noe som betyr store vekstmuligheter for lokalradioene, ifølge digitalsjef for Nea Radio, Nils Kåre Nesvold.

Full dekning i fjellregionen

- Dette er en gavepakke for oss og gjør at vi nå bygger ut med tre nye sendere i Tydal, Holtålen og i Melhus i tillegg til de eksisterende vi har bygget i Selbu, Røros, Stjørdal og Trondheim. Vi har også søkt om støtte til utbygging i Meråker, Støren og Brekken. Da får vi totalt ti sendere i Trøndelag. Dermed kan vi nå ut til 250.000 mennesker mot 12.000 i dag, sier Nesvold. P5 Fosen, Radio Trøndelag og Nea Radio har i første omgang konsesjon i fem år til for å sende på FM-nettet. I den perioden vil de sende både på FM-nettet og på DAB. NRK radio vil kun være mulig å få inn dersom du har DAB-radio når det riksdekkende FM-nettet slukkes.

Ikke kast FM-radioen ennå

- Det er viktig for oss å være på de plattformene som fortsatt eksisterer, så det er ingen grunn til å kaste FM-radioen ennå. Jeg vil tro at om lag 100.000 mennesker vil kunne høre Nea Radio på sin gamle radio over store deler av Trøndelag også etter 8. februar. Lokalradioer har ikke lov til å sende på FM-nett i bykjernen i Trondheim, men med gode mottaksforhold vil du kunne høre oss også der, sier Nesvold.

Ansetter flere

I 2016 hadde Nea Radio en omsetning på fem millioner kroner. I 2017 regner de med å øke omsetningen til mellom seks og sju millioner kroner. Vekstmulighetene med fortsatt FM-nett gjør at lokalradioen nå ansetter to nye medarbeidere, ifølge Stian Elverum, administrasjonsansvarlig for Nea Radio.

- Det er radiobingo og radioannonser som er våre hovedinntektskilder, og vi merker en økende etterspørsel etter begge deler. I tillegg har vi nettavis. Og mens tv-titting og avislesing har gått ned, og nettlesing har økt, har radiolytting holdt seg stabilt de siste årene, sier Elverum, og legger til at de har som mål å revitalisere radioinnholdet når de nå får et langt større nedslagsfelt.

- Vi skal fortsatt være en allsidig radio for folk flest med nyheter, musikk, vær og trafikkstoff. Vi skal være lokal og nær. Men det er viktig at alle radiostasjoner nå fokuserer på innhold og ikke bare på spørsmålet om hvilken teknologi som skal brukes, sier Elverum.

En boost for lokalradioen

Ansvarlig redaktør for Radio Trøndelag, Liv Åse Gabrielson, bekrefter trenden med vekstmuligheter for lokalradioene fremover. Hun tror det vil slå positivt ut også for Radio Trøndelag at det riksdekkende FM-nettet slås av.

- Vi er veldig optimistiske nå og regner med at dette vil gi lokalradioene en boost. Vi har også planer om å ansatte flere medarbeidere. I dag har vi seks deltidsstillinger, og håper å kunne utvide med fire til. Vi merker også økt etterspørsel etter annonsering hos oss, sier Gabrielson.

Stor etterspørsel

Men selv om det fortsatt vil være mulig å høre lokalradio via "gammelradioen", må folk skaffe seg DAB-radio dersom de vil ha med seg NRK. Og det har vært en betydelig pågang av folk som er ute etter DAB-radio de siste ukene, ifølge Hugo Staveli, daglig leder hos Expert i Orkanger.

- Vi er jo sånn satt sammen at vi ofte er ute i siste liten med ting, det gjelder også anskaffelse av DAB-radio. Men vi merker trykket nå, og det startet før jul. Vi har tidvis hatt problemer med å skaffe nok DAB-radioer, sier Staveli som regner med at etterspørselen kommer til å ta av ytterligere frem mot FM-nettet slukkes. I fjor solgte de 750 DAB-radioer.

- For alle som har et bra stereoanlegg fra før er det mulig å slippe unna langt rimeligere ved å kjøpe en adapter man kobler til et eksisterende anlegg for å få DAB-signal, sier Staveli.

To måneders ventetid

Hos Bilradiospesialisten har etterspørselen vært så stor den siste tiden at det nå er to måneders ventetid for å få montert DAB-radio gjennom dem. Folk har vært for trege med å bestemme seg, sier Jan Erik Elverum, salgssjef hos Bilradiospesialisten i Trondheim.

- Det virker som om det har gått opp et lys for folk, for nå er det en enorm etterspørsel. Telefonen har bokstavelig talt vært glovarm og vi klarer ikke besvare alle henvendelsene. Akkurat nå har vi nærmere 500 som venter på svar på mail fra oss, sier Elverum og legger til at folk må smøre seg med tålmodighet. Det er lang bestillingstid på de mest populære modellene nå.

- Jeg tror det kommer til å være sånn det første kvartalet av 2017, sier Elverum.