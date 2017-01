To Oscar-nominasjoner til Tyldums film

Saken oppdateres.

Tyldums film er nominert i kategoriene beste produksjonsdesign og beste filmmusikk. Førstnevnte ved Guy Hendrix Dyas «(«Inception») og Gene Serdena («The Fighter»). Sistnevnte ved Thomas Newman, kjent for musikken til filmer som «WALL·E», «Frihetens regn» og «Skyfall».

For to år siden var «The Imitation Game» nominert i hele åtte kategorier, men vant altså bare i én – for beste tilrettelagte manus ved Graham Moore.

Morten Tyldums science fiction-film med Jennifer Lawrence og Chris Pratt i hovedrollene fikk ganske lunken mottakelse hos kritikerne, men hadde likevel spilt inn 239 millioner dollar – nærmere 2 milliarder kroner – på verdensbasis per 19. januar, ifølge nettstedet IMDb .

Filmen har et budsjett på 110 millioner dollar og hadde premiere i USA 14. desember. Til sammenligning var budsjettet til «The Imitation Game» på 14 millioner dollar. Filmen hadde ifølge IMDb spilt inn over 215 millioner dollar på verdensbasis per april 2015.

Oscar-prisene deles ut i Tyldums nye hjemby Los Angeles søndag 26. februar.

