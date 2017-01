Pat Metheny ba om å få spille med Trondheim Jazzorkester

Saken oppdateres.

Supergitaristen skal nemlig spille tre konserter under årets Moldejazz:

En triokonsert med Arild Andersen og Gard Nilssen, klubbkonsert med Jaga Jazzist og det som er spådd til å bli en storslått konsert med Trondheim Jazzorkester i Bjørnsonhuset.

Pat Metheny ba selv om å få spille med Jazzorkesteret, forteller sjef for Moldejazz Hans-Olav Solli.

- Metheny spilte hos oss med Ron Carter i fjor sommer. Etter konserten fortalte han at han ønsket å spille med norske artister året etter, og Trondheim Jazzorkesters navn dukket raskt opp. Det er svært hyggelig for oss i Moldejazz å kunne koble internasjonale stjerne med norske artister, sier Solli.

Trondheim Jazzorkester skrev historie da de spilte i Chick Coreas 75-årsdag i New York i høst. - Bandet har sjel, sa Corea etterpå.

Gir en fantastisk energi

Avtroppende og påtroppende leder for Trondheim Jazzorkester, Eirik Hegdal og Ole Morten Vågan, har fått fritt spillerom til å lage musikken som skal fremføres.

- Dette er en strålende anledning for orkesteret. Samtidig blir det fint å jobbe med Ole Morten. Vi har kjent hverandre lenge, men har aldri gjort et slikt prosjekt sammen. Han er en fantastisk ressurs som skal bringe Jazzorkesteret videre når jeg går av i mars, sier Eirik Hegdal.

Orkesteret ledet av Erlend Skomsvoll spilte med Metheny i 2001 da han var Artist In Residence på festivalen. Konserten var Hegdals første med orkesteret.

- Jeg husker veldig godt ærefrykten av å gå på scenen med en man har hørt så mye på. Det er som å hoppe inn i noe der man føler en må prestere langt over evne. Samtidig gir det en fantastisk energi å spille med noen som har betydd så mye for jazzhistorien. Det blir man aldri blasert på, sier Hegdal.

LES OGSÅ: Jazzmirakelet i Trondheim

Har hatt stor betydning

Hegdal beskriver Metheny som en nysgjerrig musiker som har gjort svært mye forskjellig, fra forskning på gitar- og ensembleklang, via storslagne band med Lyle Mays, til flere ulike samarbeids- og soloprosjekt.

- Han forsker fortsatt og er en mann som har betydd utrolig mye for den elektriske gitaren og lyden av den. Som gitarist er det vanskelig å komme utenom ham, sier Hegdal, og fortsetter:

- Da vi var på turné i 2003, øvde han hele tiden. Han gir seg aldri, han skal alltid bli bedre. Det er noe å se opp til.

I arrangementene kan Hegdal gjerne tenke seg å fokusere på den akustiske Pat Metheny.

- Vi skal lage et rammeverk som gir muligheten for å skape noe der og da. Det er litt tidlig å si hva vi ender opp med, men vi ønsker å levere noe med identitet som han hoppe inn i, sier han.

Fandenivoldsk, humørfylt og befriende, skrev vår anmelder etter orkesterets konsert på Moldejazz i fjor.

Øyne opp for norsk jazz

Moldekonserten i 2001 ble fulgt opp med en norgesturné i 2003. Hans-Olav Solli sier han håper at sommerens konsert også vil føre til noe mer.

- Det er tydelig at Pat Metheny har sterk tro på norske musikere og mener det er mye viktig som foregår i norsk jazz, sier han.

Før helga ble det klart at det blir den innovative pianisten Vijay Iyer som blir årets Artist In Residence på festivalen. Han vil gjøre fem konserter, blant annet et samarbeid med den norske Cikada-kvartetten. Prosjektet Ladies! frontet av vokalist Cécile McLorin Salvant og pianolegenden Herbie Hancock er også klar for festivalen.

LES OGSÅ: - Jazzen har gjort Molde til en bedre by

Fra før er det kjent at artister som Terje Rypdal, Sigvart Dagsland med Tord Gustavsen, Aurora, Sondre Justad, Moon Hooch og Harald Lassen New Quartet kommer. I tillegg til konserten med Metheny skal Trondheim Jazzorkester urfremføre et bestillingsverk skrevet av Espen Berg.