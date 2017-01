Gjør om Olavskvartalet til festivallandsby

Saken oppdateres.

- Det er et lite eksperiment på hvordan man kan ta i bruk et hus som står midlertidig tomt, sier Trondheim Callings Thomas Ryjord.

Torsdag starter den sjuende utgaven av Trondheim Calling (TC). I tillegg til å benytte seg av scener spredt over hele Østbyen, arrangerte festivalen i fjor konserter i Olavshallens lille sal. I år tar de like gjerne over hele første etasje.

- Vi har ti ulike samarbeidsscener, men ønsket å lage et sosialt samlingspunkt som publikum kan bruke før, under og etter konsertene, sier Ryjord.

Det blir over 30 konserter og dj-sett på huset gjennom langhelga, i tillegg til en egen festivalbar og en rekke andre pop up-prosjekter:

Pop up-prosjekter

Kafeen Jacobsen & Svart (for anledningen omdøpt til Jacobsen & Blank) skal ha pop up-bar der de vil by på kaffecocktail og karsk. Bror Burger dukker opp med pop up-restauranten Lillebror som vil servere burger og drikke. Og det lokale plateselskapet Crispin Glover Records skal ha pop up-platebutikk.

I festivalbaren vil det i løpet av helga bli arrangert såkalte Tono Sessions der låtskrivere kommer for å snakke om musikk. Blant annet skal Johndoes Jonas Skybakmoen intervjue Fredrik Olsen fra Kråkesølv.

I tillegg vil Stephanie Davadis Youtube-kanal Kulturrom ha to timer livesending hver kveld.

Vitale høydepunkt i flott festival, skrev vår anmelder etter fjorårets Trondheim Calling

- Det er litt i festivalens natur å prøve ut nye lokaler hvert år. I fjor hadde vi pop up-nattklubben Hysj i et parkeringshus nede på Brattøra. Samtidig er det mye arbeid med det i forhold til å flytte inn på en ferdig rigga scene, så dette er nok one time only, sier Ryjord.

Avventer utredning

Mange av næringslokalene i Olavskvartalets første etasje har stått tomme de siste årene. I fjor vår vedtok politikerne i Trondheim at Olavshallen får lov til å kjøpe lokalene for 23 millioner kroner.

Siden den gang har lokalene blant annet vært brukt av Ungdommens kulturmønstring, NM i janitsjar, DansiT, 8. mars-komiteen og Kirkens Bymisjon, samt Trøndersk Mesterskap i korps. Olavshallen-direktør Bjørgvin Thorsteinsson synes det er gledelig at huset fylles med kultur mens han venter på en avklaring på hva som skjer videre i saken.

- Vi har hatt stor suksess med å utnytte de arealene vi har tilgjengelig i første etasje og får mange henvendelser fra aktører som kan tenke seg å ha pop up-arrangement i en viss periode, gjerne i tråd med det som foregår på scenen, sier Thorsteinsson.

Et av forslagene bystyret skal behandle er om Olavshallen også får kjøpe hotellet de deler tak med, snu scenen og utvide arealet i Olavshallen slik at Trondheim Symfoniorkester får de bak- og sidescenene de trenger. Thorsteinsson ønsker uansett å se på mulighetene for at NTNU, kulturskolen og TSO skal få mer plass og bli mer synlige i bygget.

Det er uforsvarlig å vedta en nedleggelse av Olavshallen uten å utrede alle alternativer, mener direktør Bjørgvin Thorsteinsson.

To hemmelige klubber

- Samtidig utreder rådmannen muligheten for å bygge et nytt konserthus et annet sted i byen, og NTNU har sine campus-planer. Det er en utfordrende sak der de ulike forslagene har svært ulik kostnad, sier Thorsteinsson.

Saken ligger nå hos rådmannen og skal etter planen legges frem for politikerne i løpet av våren. Inntil da vil Thorsteinsson fortsette å leie ut lokalene til ulike kulturaktører.

- Når Trondheim Calling flytter ut neste søndag, blir Olavskvartalet utstillingslokale for Tråante 2017, 100-årsjubileet for samenes første landsmøte.

Thomas Ryjord forteller at de i år vil ha to hemmelige nattklubber under festivalen. Han vil ikke si hvor de ligger, men røper at de kommer til å ligge rett foran nesa på publikum.