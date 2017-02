Det er få ting som slår det å få seg et nytt favorittband sånn utav det blå.

Trondheimsduoen Haunted Mansions, forsterket til kvartett på konsert, ble ett av dem fredag kveld under Trondheim Calling. Der Thomas Gregussen har mest erfaring som produsent og lyddesigner, har vokalist Vegard Sandø spilt på Trondheim Calling tidligere som en del av bandet Dear Esther. Likevel kommer de inn fra sida, med kun én innspilt låt i beltet fra før.

Les alle saker fra Trondheim Calling her

Sammen skaper de noe midt imellom, på Rockheim Scene fredag kveld serverte de elektrifisert og psykedelisk folkrock i samme gate som Midlake og Grandaddy – mens de har leflingen med forsiktige hiphop-elementer til felles med et band som Broken Bells.

Den forhåndsannonserte hiphop-ryggraden i musikken er muligens noe overspilt sammenlignet med det som møter oss. De stiller med elektroniske beats i stedet for trommeslager, og det føles aldri som noe savn. Likevel, når de først baserer seg på beats, kunne de gjerne trukket det lengre og frekkere og våget bitte litt mer.

For melodiene og låtstrukturene holder mål. I massevis . Du vet, de gangene du hører et band for første gang og neste alle sangene låter som gamle favorittlåter du har i ryggraden? Det skjer ikke ofte, men følelsen er like god hver gang og vitner ikke minst om låtskriving på svært høyt nivå. Smakebiten «Sunshine Crawlers» er fortsatt så vidt i tet, men de har andre sanger som er så å si like gode, med uanstrengt melodiføring i et lydbilde som både er varmt og dynamisk.

At de kun spiller i overkant av 20 minutter forteller om et band som er i startgropa. På veien videre gjør de lurt i å pådra seg et par kilo selvtillit, Sandø synger for eksempel med fin, nasal vibrato, men gjemmer seg unødig bort innimellom. Det kan han slutte med, først som sist.

For Haunted Mansions er et flott band. Håper de innser det og tror skikkelig på det selv også.

Anmeldt av VEGARD ENLID