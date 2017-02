Disse artistene får en ny sjanse på Bylarm

Saken oppdateres.

Et nytt samarbeid mellom musikkbransjefestivalene Trondheim Calling og Bylarm, innebærer at tre artister som i helga markerte seg positivt i Trondheim også får spille i Oslo i starten av mars.

Der får Pom Poko , Amanda Tenfjord og Jo Sverre holde to konserter hver.

- Det var veldig enkelt å plukke ut tre, vi kunne plukket fem uten problemer, sier festivalsjef Thomas Ryjord i Trondheim Calling.

Tre som er blitt lagt merke til

Ryjord forteller at de fikk spørsmål fra Bylarm i høst om et samarbeid der Trondheim Calling sendte tre av bandene videre til Bylarm. At alle de tre utvalgte var blant de 15 demobandene som ble plukket ut av en jury i fjor høst, var ikke en del av bestillingen.

- Vi har på fritt grunnlag valgt de tre ut fra hvem vi tror vil ha best nytte av det – samtidig som alle tre har bevist at de er på vei et sted og er blitt lagt merke til gjennom godt besøkte konserter i helga, sier Ryjord.

Lover enda bedre show

I Oslo får alle tre spille to konserter hver, som en del av det ordinære programmet. Pom Poko deltar i tillegg i Urørt-finalen under Bylarm 1. mars.

- Veldig gøy, vi gleder oss masse, sier Pom Poko-vokalist Ragnhild Fangel Jamtveit.

- Vi lover å bruke tiden fram mot Bylarm til å lage et enda bedre show. Det visuelle er viktig for oss, det skal være en pakke, mener hun.

For tiden er trondheimsbandet travelt opptatt med diverse oppgaver som følger med statusen som Urørt-finalist – blant annet skal de skape mest mulig oppmerksomhet rundt seg selv i sosiale medier.

- Så lenge vi kan gjøre det på vår egen måte, er det mest gøy, sier Jamtveit.

- Bedre organisasjon

Festivalsjef Ryjord er godt fornøyd med Trondheim Calling-helga, og ikke like sliten som tidligere år.

- I fjor hadde arrangementet vokst fra organisasjonen, og det ble ekstremt mye ad hoc. Siden da har vi jobbet med organisasjonen og vi har nå nok flinke folk i sving. Det har vært herlig, sier Ryjord.

Han forteller at de har vært forskånet for bråk og andre større problemer, og ble positivt overrasket over at såpass mange tok i bruk det nye festivalområdet i Olavskvartalet både på dag- og kveldstid.

- Tidenes publikum

Ryjord mener også å registrere at publikum i mindre grad enn før flokker seg rundt noen få headlinere, men heller sprer seg rundt på de ulike scenene og konsertene.

- Det har gjort at ingen artister har følt at de er kommet i skyggen, alle har fått oppmerksomhet. Jeg vil påstå at vi har hatt tidenes publikum i år, det er blitt like sammensatt som programmet, mener Ryjord.