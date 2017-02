Brukte NTNU-utdanningen til å smi jernhatt

Saken oppdateres.

Hvordan er livet som « Anno-Simen » ?

Jeg får utelukkende positive tilbakemeldinger. I går satt jeg på en kaffebar i Oslo, og da kom det en dame bort og sa at hun heiet på meg. Det er kjempegøy!

Hva skal du gjøre under helgas « Anno » -arrangement i Erkebispegården?

Der skal jeg smi deler til rustninger. Det kommer også mange « Anno »- fans, som skal bake flatbrød og lage smykker på vikingvis.

LES OGSÅ: Anno-deltakere fylte lommene med krydder fra Egon

Du er jo utdannet innenfor marinteknikk ved NTNU. Hvordan var studietiden i trønderhovedstaden?

Det var en fantastisk studieby! Da jeg besøkte byen i høst fant jeg ut at jeg har sett veldig lite av Trondheim. Jeg oppfordrer studentene her til å oppsøke all den fantastiske historien som Trondheim har å by på.

Har du fått bruk for utdanningen din i « Anno »?

Ja, blant annet da jeg måtte lage en jernhatt. Vi lærte jo ikke å smi på NTNU, men jeg har jo hatt materiallære.

Hvorfor meldte du deg på « Anno » ?

I fjor var kusinen min med i « Anno » , så da begynte jeg å følge med på serien. Jeg likte konseptet, og tenkte at dette klarer jo jeg også. 15 år tidligere prøvde jeg, uten hell, å komme med i « 71 grader Nord » .

LES OGSÅ: Tilbake til fremtiden

LES OGSÅ: Kokt kujur til middag

Blir du å se i neste sesong av « Farmen kjendis » ?

Det aner jeg ikke. Jeg har ikke fått sett på « Farmen kjendis » . Det virker som om spenningen i serien baserer seg på konflikter. Jeg tror at folk har blitt lei av at alt bare skal dreie seg om folk som krangler. I « Anno » handler det mer om håndverk og godt samarbeid.