- Ikke et blaff at kvinnelige filmskapere gjør seg bemerket

Saken oppdateres.

- Det har vært en tendens at det er blitt produsert mye bra film av kvinner de siste årene, sier Silje Engeness.

Filmfeltet både i Norge og internasjonalt har i stor grad vært mannsdominert. Derfor er Kosmorama-direktøren stolt over å presentere et konkurranseprogram hvor halvparten av regissørene er kvinner.

- Det er ikke et blaff, men et tegn på at vi er i endring. At kvinnelige filmskapere gjør seg stadig mer bemerket, så vi også under filmfestivalen i Toronto i høst der det var mange filmer laget av kvinner som holdt en veldig høy standard. Det er også gøy at Kosmorama kan presentere nye filmer av kvinner i 8. mars-uka, sier hun.

Blant filmene i programmet finner vi «Marie Curie, the courage of knowledge» og «Hidden Figures» om svarte, kvinnelige matte-genier som jobbet for NASA. Og ikke minst den allerede prisbelønte filmen «Sameblod».

Sistnevnte har norgespremiere under festivalen og både regissør Amanda Kernell og hovedrolleinnehaver Lene Cecilia Sparrok kommer til premieren.

Prisbelønt svensk film

Årets åpningsfilm er den svenske kritikerroste «Kjempen». Filmen handler om Rikard (Christian Andrén) som har en medfødt misdannelse, er autist og kortvokst. Han er overbevist om at han vil få tilbake moren sin hvis han kan få til det perfekte petanque-kastet (en form for boccia).

Johannes Nyholms film har gått sin seiersgang på internasjonale filmfestivaler siden i fjor høst og ble kåret til beste film i Sveriges svar på Oscar, Guldbaggen. Den vant i tillegg pris for beste manus og kostyme.

- Andrén levde av å selge bingolodd i svenske butikker, men er blitt en stor stjerne i Sverige etter filmen. Det er en film som er litt utradisjonell i formen, men der man føler kjærlighet for hovedkarakteren. Det er en film å bli glad av med fantastisk musikk, sier Engeness.

Skuespillerne Christian Andrén og Johan Kylén kommer til Trondheim i forbindelse med visningen.

Vil ryste og begeistre

Årets filmprogram består av 80 filmer fra hele verden, fordelt på åtte serier, som spenner fra varm feelgood til mer utfordrende, mørke filmer.

- Vi har en god miks av både seriøse og lettere filmer. Filmfestival er per se ferskvare og en fin arena for å oppdatere seg på det som skjer i norsk og internasjonal film akkurat nå, sier Engeness.

Flere av filmene handler om hvordan vi skal leve sammen. Som «Trevligt folk» som beskrives som en feelgood-dokumentar om integrering, der vi følger 17 somaliske flyktninger på vei mot VM i bandy i Sibir. Eller «In Between» som skildrer livet til tre palestinske kvinner i Tel Aviv i dag.

Også for 80 år siden kranglet vi om byutvikling i Trondheim. Det kommer frem i ny film i anledning Trondheim kinos 100-årsjubileum.

Andre filmer leker med western-sjangeren. Som belgiske «De første skal bli de siste» (dystopisk fremtidsvisjon fortalt som klassisk western), og finske «Lovløst land» som blir beskrevet som en arktisk western.

B. Riise leder Kanonprisen

Etter frykt for nedleggelse er Engeness glad for å kunne arrangere Kanonprisen igjen. I år med konferansier Mona B. Riise, kjent fra «Lydverket» og «Stjernekamp».

- Jeg oppfordrer alle til å komme og feire norsk film med oss. 2016 har vært det beste filmåret siden 1983.

Av norske filmer trekker Engeness frem «Hoggeren» med Anders Baasmo Christiansen som usikker bygutt med øks i skogen.

- Det er i utgangspunktet en litt smal film, men når boka «Hel ved» ble Norges mest solgte, vil den kanskje appellere til folk.

Når det gjelder trønderske filmer vil det bli vist mer work in progress enn ferdige filmer.

- Det handler om at mange av produksjonsmiljøene er i gang med nye filmer. Det kommer til å skje mye på den trønderske filmfronten i 2018.

Mange vil pitche

Engeness forteller om stor interesse for den årlige pitchekonkurransen som i år fikk inn rundt 100 bidrag. Seks finalister vil få sju minutter hver til å selge inn sin idé til en jury ledet av produsent Frederick P.N. Howard.

- «Max Manus» og «Hjertestarter» er blant filmene som ble pitchet der. Det viser at filmer som får et push tidlig, har stor sjanse for å leve videre.

Kosmorama får fast plass på driftsbudsjettet og 200 000 kroner mer i støtte når Sør-Trøndelag fylkeskommune øker sitt kulturbudsjett.

Ellers blir det blant annet visning av remake-aktuelle «Fritt vilt», barnefilmfestival (Kosmokids), et spennende finsk program i samarbeid med Cinemateket, utdeling av NTNUs filmpris og visning av «Dirty Dancing» i anledning filmens 30-årsjubileum.

Kosmorama har innledet et samarbeid med Sellanraa og Kunsthall Trondheim som vil bli samlingspunkt for mange av arrangementene utenfor kinosalen.