Dette blir NRKs neste offer

Saken oppdateres.

Et lite småbruk i Muruvikbukta i Malvik blir årets location for tv-serien «Ikke gjør dette hjemme».

- Vi ønsket oss et hus som lå for seg selv og gjerne nær sjøen. Da vi fant ut at dette huset stod tomt, og uansett skulle rives, sendte vi en forespørsel til Jernbaneverket, forteller redaksjonsleder Tormod Ingul i NRK.

Les også: Gutterstreker fra Tyholt til verden

Stått tomt lenge

Ifølge Bane nor (tidligere Jernbaneverket) har NRK i flere år spurt om få ta seg av rivingen av det lille småbruket i Muruvik.

- Det er ei lita trønderlån og et fjøs. Huset ble tidligere leid av Shell, som brukte det som kontorlokaler. Nå har husene stått tomme i mange år, og vi har ikke lenger bruk for dem. Derfor har vi gitt NRK tillatelse til å rive dem, forteller Anne-Kristin Meland, eiendomsforvalter i Bane nor.

Det eneste som mangler nå er en rivingstillatelse fra Malvik kommune.

- Vi må få lov til å rive det, ja. Det er liksom litt av poenget, humrer Ingul.

LES OGSÅ: Byens bonde - Torfinn Borkhus

Ønsker seg båter

Nærhet til sjøen var et viktig kriterium foran årets versjon av tv-serien. I den nye sesongen har de nemlig lyst til å prøve seg på både båtliv og fiske. I den anledning etterlyser de nå brukte båter som kan mishandles på det groveste.

- Vi vil gjerne ha henvendelser om potensielle havarister vi kan få bruke. Også ønsker vi oss en liten sprukken robåt i tre. Da får vi brukt ordet «trutne» og det må jo bare bli morsomt, tror Ingul.

Innspillingen av sesong seks i den populære serien vil foregå i mai og juni. De ferdige episodene vil gå på NRK til høsten.

Les også: Publikumssuksess og seerstorm

PS. Å trutne betyr at trevirket utvider seg og fylles med væske. Dette skjer når man legger tre i vann, som vil trekke til seg noe av vannet. Dette kan blant annet gjøre at trebåter blir helt vanntette. (Kilde: Wikipedia)

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .