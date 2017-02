Jazzsangeren Al Jarreau død

Saken oppdateres.

Det melder det amerikanske bransjenettstedet TMZ .

Jarreau har vunnet sju Grammy-priser og har turnert mer eller mindre sammenhengende i 50 år. Nylig ble han lagt inn på sykehus i Los Angeles og kunngjorde deretter at han ville pensjonere seg.

Dødsfallet bekreftes av Jarreaus manager, Joe Gordon.

– Kjære venner, familie og kolleger, Al Jarreau gikk bort i dag morges. Han lå på sykehuset og hadde sin kone Susan, sin sønn Ryan og andre medlemmer av familien hos seg, skriver han.

Blant Jarreaus hits på 70- og 80-tallet var låter som "Mornin'", "After All", "We're In This Love Together" og "Moonlighting". Den siste var kjenningsmelodien til TV-serien med Bruce Willis og Cybill Shepherd som på norsk fikk tittelen "Bøllen og Blondinen".