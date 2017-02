Til Trondheim for første gang på avskjedsturneen

Saken oppdateres.

Det legendariske hardrockbandet Deep Purple kommer til Trondheim for første gang. 8. november står de på scenen i Trondheim Spektrum, som en del av bandets «The Long Goodbye Tour».

Er det selveste avskjedsturneen vi vil bli vitne til?

- Hvem vet? Kanskje er det slutt i neste uke, kanskje om ett år, kanskje om ti, sier Roger Glover, bassist i det stilskapende bandet siden 1969., til Adresseavisen. Han ønsker verken å bekrefte eller avkrefte at bandet er ute på sin siste reis. Det er en avskjed, men hvor lang den blir, vet ingen.

- Jeg er 71 og ingen ungdom lenger, i alderen der flere og flere av mine jevnaldrende venner faller døde om. Jeg ønsker å spille til jeg dør og håper det er lenge til, men du vet aldri, sier waliseren på telefon fra Sveits. Der bor han med partner og to døtre på seks og åtte år. Fra før har han datteren Gillian på 40 fra et tidligere ekteskap.

- Jeg har hendene fulle, ja! De som sier at det å ha små barn holder deg ung, vet ikke hva de snakker om. Men det er fryktelig gøy, ler han.

Stilskapere på 70-tallet

Roger Glover er en del av Deep Purples klassiske besetning, som sto bak album som «Deep Purple in Rock», «Fireball» og Machine Head» tidlig på 70-tallet og regnes blant den britiske hardrockens pionerer sammen med Black Sabbath og Led Zeppelin. Siden den gang har det skjedd flere utskiftninger – Glover selv var ute mellom 1973 og 1984, originalmedlem og gitarist Ritchie Blackmore sluttet og ble erstattet av Steve Morse i 1993, mens Don Airey kom inn for nå avdøde Jon Lord på keyboards i 2002. Glover, vokalist Ian Gillan og trommis Ian Paice er derimot fortsatt med fra gullalderen.

Det blir første gang bandet spiller innenfor Trondheims bygrenser, men de har tidligere spilt i Stjørdal og på Værnes. Jon Lord har spilt her flere ganger.

- Gnisten er der

Veteranen forsikrer oss om at den samme gnisten som drev dem i glansdagene fortsatt er til stede.

- Jeg tror det er fordi det aldri har handlet om å tjene penger eller bli kjendiser, men om musikken. Jeg ble smittet i 1969 – før det handlet mitt musikalske virke om å prøve å lage en hit, først da jeg ble med i Deep Purple skjønte jeg meningen i musikken. Og den er like sterk fortsatt, mener han.

Glover tror mye av bandets appell er at de aldri har latt som om de er noe annet enn det de er. Lenge klarte han ikke helt å forstå hvorfor de har vært så populære, først i de siste årene har det begynt å demre for ham. Lyset så han da han for to-tre år siden hørte et konsertopptak fra Stockholm, 1970.

- Jeg ble blåst av banen. Var jeg en del av det der ? Det låt så aggressivt, så elektrisk, så energisk og skarpt. Da skjønte jeg hvorfor, og er etter hvert blitt fryktelig stolt av å være en del av dette bandet. Vi har laget låter og plater som ikke er gode, vi også, men det har heldigvis vært sjelden, mener han.

-Ti grusomme år

Den klassiske besetningen ble gjenforent i 1984, men det ble starten på bandets verste tiår, ifølge Glover. En stadig nedadgående spiral av stadig mer krangling og sviktende salg, kulminerte i at Blackmore sluttet for godt, og etter en kort periode med Steve Satriani på gitar, kom Steve Morse inn i bandet.

- Det var ti grusomme år, men med Steve opplevde vi et vannskille. Plutselig begynte vi å leve igjen, vi klarte ikke stoppe med å skrive nye låter. Vi blomstret, både som mennesker og musikere, forteller Glover. Til å være et band som hadde mange utskiftninger mellom 1973 og 1994, har Deep Purple vært en uvanlig stabil organisme de siste 23 årene.

Familie på veien

I dag går bandet fortsatt godt overens musikalsk og personlig, og når de i tillegg har beholdt stort sett det samme crewet i over 20 år, blir de en familie også på veien. A home away from home.

- Men når du lever tett på hverandre på turné har du ikke behov for daglig kontakt når du kommer hjem. Da tar vi en pause fra hverandre, og det blir desto finere å samle den gamle gjengen når det er på tide med en ny tur.

Tar det roligere

- Hva er annerledes med turneene i dag sammenlignet med på 70-tallet?

- Selv om vi ikke tar det rolig hver kveld, tar vi bedre vare på oss selv enn vi pleide å gjøre, bakrusen blir fryktelig mye mer smertefull når du passerer 50. Vi sover ikke i lenger i en varebil, vi tar oss råd til å ta inn på gode hoteller. Samtidig tror jeg vi trives enda bedre med å spille enn vi gjorde før, foreslår bassisten.

- Hvorfor? Fordi vi setter mer pris på det, fordi vi i dag skjønner hvor privilegerte vi er som får lov til å reise verden rundt og oppleve nye steder, nye kulturer.

Aldri lei «Smoke on the Water»

- Dere blir aldri lei av å spille «Smoke on the Water» og «Highway Star» etter 45 år?

- Helt ærlig? Nei! Kanskje dersom vi hadde stått alene i et rom og spilt dem, men det gjør vi jo ikke. Det handler ikke om at vi spiller den samme rekken med noter – men at vi spiller dem for et nytt publikum hver kveld som ønsker å høre dem. Et publikum som bare blir yngre og yngre, mange av dem har aldri hørt disse sangene live før. Sangene lever gjennom publikum, forklarer Glover.

Alltid vært et liveband

Før de kommer til Trondheim, slipper de sitt 20. studioalbum «Infinite» i april. Utgivelsen følger i fotsporene til «Now What?!» som kom i 2013 og ble en kommersiell opptur for bandet med topplasseringer i flere land.

- Da vi gikk i studio kom vi rett fra turné, og plata er derfor litt hardere enn den forrige, forklarer Glover.

- Det har røtter helt tilbake til starten, da konsertene var det eneste du hadde. Vi har alltid vært et liveband først og fremst, og plateinnspillinger har vært oppfattet som forstyrrende avbrytelser. Plata er også spilt inn live med hele bandet i samme rom, vi jammet rundt, hadde det gøy og følte oss fri. Så satte vi oss ned og skrev tekster etterpå, hehe.

- Forvent det uventede

Glover forteller at bandet fortsatt ikke har startet øvingene til turneen, som starter i mai. Han kan derfor ikke si noe sikkert om settet publikum i Trondheim vil få høre.

- Men det blir nok en blanding av gammelt, nytt og sjeldent. Selv om folk får høre klassikerne, liker vi å ta inn fire-fem nye låter i settet. Forvent det uventede, konkluderer Glover.

Arrangør Trondheim Concerts opplyser at det blir solgt 4500 billetter til konserten. Forsalget starter førstkommende onsdag kl. 10 for Trondheim Concerts Facebook-følgere, mens det ordinære salget starter torsdag morgen kl. 09.