Emma startet band for fem måneder siden – nå lever hun av musikken

Saken oppdateres.

I januar fikk bandet management og vant pris i Adresseavisens Ut-Awards som årets mest lovende. I starten av februar spilte de på Trondheim Calling, og torsdag skal de varme opp for popkometen Dagny på Byscenen. I tillegg til å lede Emma & The Diamond Hearts, spiller også Emma Williksen (23) i kjærestens band.

- Jeg har det veldig bra om dagen, men er også litt stresset. Det er så mye som skjer, forteller hun.

Lever ikke i luksus

Williksen fra Trondheim har alltid holdt på med musikk, og skrev sin første låt da hun var 17 år. Selv om hun har opptrådt flere ganger, har hun aldri turt å fremføre noen av sine egne låter foran et publikum. På slutten av fjoråret tenkte hun at hun måtte starte et eller annet for å få frem musikken sin.

- Det blir for dumt å sitte og gjemme det når man er så glad i å holde på med musikk, og det er det jeg har lyst til å gjøre. Så da ble det sånn at jeg fikk med meg noen musikere som ville spille i bandet mitt. De liker musikken og liker å spille, det passet veldig bra.

Da Williksen bestemte seg for å ta musikken et steg lenger og starte band, sluttet hun i kaféjobben sin. Hun visste at det kunne bli økonomisk tøft i startfasen, og hadde derfor forberedt seg.

- Jeg har spart opp en del penger, og jobber i studio som vokalprodusent. I tillegg så tjener vi jo litt på konsertene. Det går fint økonomisk, men jeg lever jo ikke lukrativt.

Tvillingsøster og kjæreste

Da Williksen startet bandet, valgte hun å ta med både tvillingsøsteren og kjæresten sin. Hun forklarer at det til tider kan være vanskelig å jobbe med noen man har nære relasjoner til, men at dette likevel ikke er deres største utfordring.

- Det kan være litt utfordrende fordi vi kanskje snakker til hverandre på en litt annen måte enn hva vi vanligvis gjør. Det handler om å finne den grensen mellom å være kolleger og kjærester. Det å spille i band sammen er bare en bonus.

Mens Williksen er vokalist, korer tvillingsøster Sara. Williksen mener de begge trives med hver sin rolle i bandet, og at det er greit for begge at hun er midtpunktet.

- For noen år siden ville det vært et stort problem, men jeg tror det har blitt litt naturlig for oss å gå hver vår vei med ambisjonene. Tidligere var vi begge akkurat like ambisiøse med sang og musikk. Ettersom vi har blitt eldre så har det forandret seg. Det har blitt en naturlig overgang.

- Sykt opptatt av resultater

Medlemmene i bandet tilbringer mye tid sammen, både på og utenfor scenen. Dette er noe som til tider kan føre til dårlig stemning, ifølge Williksen.

- Alle kjenner på et press. Det blir anspent i et lite band, jeg bryr meg så sykt mye om resultater. Hvis jeg blir veldig stressa – blir de veldig stressa, og da krasjer det. Det blir ikke krangling i den forstand, men det blir selvfølgelig litt anspent. Man vil jo ha et fint resultat.

23-åringen skriver alle låtene selv, og etter oppvarmingen for Dagny håper hun på å få litt tid til å skrive igjen.

- Det har vært veldig gøy å spille så mye som vi har gjort, men det blir også litt godt å få tid til og sette seg ned og skrive nye låter. Man blir veldig inspirert av perioder som dette, men nå vil jeg ha litt tid til å lage noe nytt, kanskje jeg lager noe helt annet enn før.

