Dette er årets kanonprisnominerte

Saken oppdateres.

De nominerte til Kanonprisen 2016 er klare. Prisene deles ut under Kosmorama, Trondheim internasjonale filmfestival, 9. mars.

Kanonprisen er den nasjonale filmbransjens pris, hvor vinnerne stemmes fram av bransjen selv. De beste av de beste fra det norske filmåret 2016 blir hedret, etter at åtte fagforbund har stemt fram sine kolleger til elleve ulike priser.

Vinnerne kåres på Kanonpris-showet på Byscenen i Trondheim, som ledes av konferansier er Mona B. Riise, kjent fra blant annet blant annet kjent fra «Filmbonanza», «Lydverket» og «Stjernekamp».

To trøndere er nominert til priser under årets utdeling. Anders Fagerholt for manus til «El Clasico», og Christian Schaanning for lyddesign til «Kongens nei».

Publikumsfavoritten

I en pressemelding fra Kosmorama heter det at siden 2016 var det beste norske kinoåret siden 1983 så taler alt for en skikkelig feiring, og med henholdsvis sju og seks nominasjoner ligger «Kongens nei» og «Pyromanen» godt an.

I tillegg til bransjekategoriene kan publikum stemme fram sin favoritt i kategorien Filmwebs Kanonpris: I 2014 var det «Børning» som stakk av med denne gjeve prisen, i 2015 var det «Den tilfeldige rockestjernen.

Kanonprisen deles i år ut for trettende gang.

I tillegg til alle kategoriene innen Kanonprisen offentliggjøres vinneren av Filmwebs Pitchekonkurranse under showet. Den som presenterer beste filmidé, vinner 100.000 kr til å utvikle prosjektet.

De nominerte er:

Beste manus:

Bjørn Olaf Johannessen (Pyromanen)

Harald Rosenløw Eeg/Jan Trygve Røyneland (Kongens nei)

Anders Fagerholt/Halkawt Mustafa (El Clasico)

Beste regi:

Erik Skjoldbjærg (Pyromanen)

Erik Poppe (Kongens nei)

Jon Haukeland (Barneraneren)

Beste filmmusikk:

Kåre Christoffer Vestrheim (Grand Hotel)

Nils Petter Molvær (Kampen om fjordane)

Gaute Storaas (Birkebeinerne)

Beste kvinnelige hovedrolle:

Liv Bernhoft Osa (Pyromanen)

Kjersti Tveterås (Løvekvinnen)

Bente Børsum (Sensommer)

Beste mannlige hovedrolle:

Trond Nilssen (Pyromanen)

Jesper Christensen (Kongens nei)

Wrya Ahmed/ Dana Ahmed (El Clasico)

Beste lyddesign:

Håkon Lammetun (Pyromanen)

Christian Schaanning (Kongens nei)

Tormod Ringnes/ Baard Haugan Ingebretsen (Dyrene i Hakkebakkeskogen)

Beste foto:

Gösta Reiland (Pyromanen)

John Christian Rosenlund (Kongens nei)

Trond Tønder (Grand Hotel)

Beste klipp:

Einar Egeland (Kongens nei)

Robert Stengård (Barneraneren)

Inge-Lise Langfeldt (El Clasico)

Beste produksjonsdesign:

Tuva Hølmebakk (Rosemari)

Kaja Raastad (Alt det vakre)

Karl Júliússon (Birkebeinerne)

Beste produsent:

Finn Gjerdrum/ Stein B. Kvae (Kongens nei)

Ove Heiborg/ Elisabeth Opdal/ Eirik Smidesang Slåen (Dyrene i Hakkebakkeskogen)

John M. Jacobsen/ Marcus B. Brodersen (Børning 2)

Beste birolle:

Helga Guren (Rosemari)

Olivier Mukuta (Welcome to Norway)

Ingar Helg