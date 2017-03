Hun er Samfundets nye leder

Saken oppdateres.

Adresseavisen omtalte nylig den lave andelen av kvinnelige ledere av Samfundet, og at hele sju av åtte av dem har vært menn . Men etter overtakelsen 17. mai 2017 får altså studentenes storstue en ny kvinnelig leder.

Vil inkludere flere

Under valget sa Bærland i sin innledningstale at hun ville jobbe for å inkludere utvekslingsstudenter mer. Blant annet gjennom teksting av fest- og onsdagsmøter, og samarbeide med markedsføringsavdelingen for å se på hvordan kommunikasjonen kommer ut til denne studentgruppen.

LES OGSÅ: Hun får halve verden til Trondheim

Vil inspirere andre

Gjennom sitt kandidatur håper hun å inspirere andre jenter til å ta ordet under møtene i Storsalen, og sier at hun har inntrykk av at mange jenter ikke tørr å snakke hvis de ikke vet absolutt alt om det emne de skal tale om.

Bærland, som har ledererfaring fra studentfestivalen Isfit, tror ikke at det vil bli problematisk å være jente og sjef på Samfundet, men tror at utfordringen blir større hvis hun skal snakke med folk fra næringslivet.

- Der må jeg kanskje jobbe for å bli tatt seriøst.

Ifølge Under Dusken vant Bærland med 68,9 prosent av stemmene, 261 stemmer, mot motstander Fredrik Hanseruds 105 stemmer. 13 stemte blankt.