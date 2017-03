Medelever og rektor reagerer på russelåt som omtaler sex med 13-åring

Saken oppdateres.

«Si meg hvor mye må jeg betale for å få no’ fitte her».

Slik åpner russelåten til russebussen «Playboy 2017», som består av russ fra Amalie Skram videregående skole, Nordahl Grieg videregående skole, Fana gymnas og Stend vidaregåande skule.

Senere i sangen kommer linjen: «Er du 13, er du med. Når du suger, så gå ned».

- Har gått for langt

Synne Bjerkestrand og Louise Amdam er også russ i år og går på Amalie Skram vgs. De reagerte sterkt da de hørte russelåten «Playboy 2017».

- Det var helt sjokkerende, sier Bjerkestrand til bt.no .

Amdam synes mye av kulturen rundt russebusser og russelåtene er ekkel og seksualisert.

- Og når de omtaler trettenåringer har det gått for langt.

- Man skulle tro at vi i 2017 har kommet lengre enn det. Det er et utrolig nedsettende kvinnesyn, mener Bjerkestrand.

- Kan ikke holde kjeft

Mens det i Amdams og Bjerkestrands vennegjeng er mange som har reagert på sangen, tror de at de fleste medelevene nok ikke bryr seg så mye - mens noen synes det er kult.

- Jeg tror ikke det blir hardt nok slått ned på av oss som er en del av denne generasjonen, sier Bjerkestrand.

De to venninnene sier de vet at uttalelsene deres kan gjøre dem upopulære på skolen, men at de mener det er viktigere å si fra. «Vi kan ikke bare sitte og holde kjeft», sier Bjerkestrand.

- Det er ikke denne russebussen i seg selv som er problemet, det er kulturen, sier Amdam.

- Ikke våre verdier

Ole Sebastian Rolland er russepresident på Amalie Skram videregående skole og et av medlemmene av russebussen «Playboy 2017». Han vil ikke kommentere russelåten, som er laget av artistene «Solguden og Mannen», ut over dette:

- Det eneste jeg kan si er at det selvfølgelig ikke representerer våre holdninger og våre verdier.

De som kjenner gjengen på bussen forstår at det bare er tull, sier han.

- Jeg kan også si at senest i går var jeg i møte med politiet, og vi har en fin tone.

Rolland mener sangen ikke har noe å si for hans rolle som representant for russen på Amalie Skram.

- Alle vet at jeg ikke står for budskapet i den sangen.

Rolland sier at sangen kommer til å bli spilt gjennom russetiden, og at gjengen på «Playboy 2017»-bussen synes den er fengende. Han vil ikke si noe om hva de betalte for låten.

- Straffbart

Monica Mørk, leder for Ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, reagerer på budskapet i sangen, blant annet setningen «Er du tretten, er du med».

- Her må vi være tydelig på at det er 16 år som er seksuell lavalder. Og det er strengere straffer hvis du har seksuell omgang med noen som er under 14 år enn noen som er mellom 14 og 16.

Setningen «Husker ikke hva hun gjorde», synes Mørk også er problematisk.

- I Straffelovens paragraf 291 står det at det er straffbart å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Da er det voldtekt. Her synger de om ting som straffbart.

Oppfordrer foreldre til å snakke

Selv om det er forskjell på hva som synges om i en sang, og hva folk faktisk gjør, synes hun det er spesielt problematisk at det synges om mindreårige i forbindelse med sex og rus.

- Vi hadde samme diskusjon i fjor, om russens syn på kvinner, men her drar de faktisk også inn barn. En 13-åring er et barn.

- Er du redd for at det skal omsettes til handling?

- Det vi er redd for er bruk av ulovlige rusmidler og seksuelle overgrep. Og ikke minst hvis mindreårige er med. Hvis dette alminneliggjøres og blir fremstilt som kult, er sjansen større for at det skjer i virkeligheten.

Mørk oppfordrer foreldrene til mindreårige som skal være med og «rulle» med russebussene, og foreldrene til russen om å snakke sammen.

- Jeg håper at foreldrene til mindreårige, spesielt jenter, som er i russemiljøene har litt øye for hva som faktisk kan skje når barnet er med på en buss. Og jeg ønsker meg at foreldrene til de som er på busser spør og graver litt om hvilke tema russebussen egentlig står for.

- Skal være litt på kanten

Låten er laget av artistene «Solguden og Mannen», som egentlig heter Benjamin Strand (Solguden) og Lasse Hagejordet (Mannen). En sang av Solguden og Mannen koster vanligvis mellom femti og hundre tusen, forteller de.

- Helt siden starten har vi vært en av de artistene som har vært litt drøye i useriøs form, og det er noe av det vi har solgt på, sier Hagejordet.

- Hva betyr «Er du tretten, er du med»?

- Det betyr at selv om du er tretten, er det lov å ha det gøy og sånt. Vi har mange fans som er i den alderen, og det eneste vi prøver på med den linjen der er å inkludere dem, sier Hagejordet.

- «Er du 13, er du med. Når du suger, så gå ned» kan høres ut som noe annet enn at «det er lov å ha det gøy»?

- I vårt segment av russemusikken handler det om å skrive det litt lurt, så det blir litt kontroversielt. Det skal være litt på kanten, men ikke over. Vi mener for så vidt også at man ikke skal tolke russelåttekster for mye, sier Hagejordet.

- Setningen «Husker ikke hva hun gjorde» blir trukket frem av leder ved ungdomsseksjonen på Bergen sentrum politistasjon som problematisk fordi den kan knyttes til voldtekt. Hva tenker dere om det?

- Vi sier aldri at det er greit å voldta. Alt handler om tolkning, sier Hagejordet.

- Sjokkerende

- Herregud. Det er sjokkerende å høre, sier rektor ved Amalie Skram vgs, Bjørn Lyngedal, når han hører teksten til russelåten.

- Vi jobber hardt for å få russen til å opptre ansvarlig og slutte med slik oppførsel. At russepresidenten på skolen i tillegg er med på å lage en sånn sang synes jeg er alvorlig. Han skal fremstå som representant for all russen på Amalie Skram, sier Lyngedal.

Til det svarer russepresident Ole Sebastian Rolland at han og rektoren kan snakke om det seg imellom.

Rektoren har ingen sanksjonsmuligheter overfor russen, men sier at de jobber mye med holdninger.

- Vi forsøker å få russen i tale og få de til å oppføre seg innenfor det sømmelige. Så er det elementer spesielt innenfor russelåtene som går langt over streken. Men russefeiringen er en privatsak, og vi kan ikke gjøre annet enn å arbeide med holdningen til russen.

For ordens skyld: Synne Bjerkestrand, som er intervjuet i denne artikkelen, er datter av BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand.

