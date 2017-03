Pom Poko vant 100 000 kroner

Saken oppdateres.

Dermed kan det ferske bandet, som ble dannet så sent som i september i fjor, få en flying start på karrieren.

Prisen topper noen begivenhetsrike uker for bandet. Senest onsdag var de ett av fire navn i Urørt-finalen (som til slutt ble vunnet av bergensbandet Dårlig Vane), og nylig ble bandet den store snakkisen under Trondheim Calling.

«Gnistrende samspill»

På bakgrunn av innsatsen ble de plukket ut til å spille som en del av det ordinære programmet på Bylarm. Onsdag spilte de på Herr Nilsen, mens de fredag kveld spilte i Kulturkirken Jakob. Det var umiddelbart etter denne konserten at de fikk vite at de vant den gjeve prisen.

«Pom Poko leverer leken pop-punk-prog med sukker på toppen. Med likevel har de et fokusert og gjennomtenkt musikalsk uttrykk, med et gnistrende samspill. Juryen synes det er kult at jazzlinjen ved NTNU lager grobunn for sjangeroverskridende prosjekter, der jazzen blir verktøyet - og musikken- noe helt annet. Vi tror at mange vil la seg inspirere av det de gjør, og står for», heter det i juryens begrunnelse.

Pom Poko består av Miguel Almagro Tonne (gitar), Jonas Krøvel (bass), Ola Djupvik (trommer) og Ragnhild Fangel Jamtveit (vokal). Samtlige studerer ved Jazzlinja på NTNU, bortsett fra Krøvel, som studerer medisin. I tillegg har alle gått på samme folkehøyskole.

- Useriøse på en seriøs måte

- Jeg tror på mange måter vi har hatt flaks, men jeg synes jo at vi fortjener det også, sa gitarist Martin Miguel Almagro Tonne til Adresseavisen tidligere denne uka. Kvartetten tror at grunnen til at musikken blir tatt så godt imot er en blanding av flaks, erfaring og at de har det gøy sammen.

- Grunnen til at mange synes musikken er gøy, tror jeg, er fordi vi har det gøy. Vi digger å spille, og spiller på ekte . Jeg tror folk får litt kick av det.

Trommis Ola tror også at de vinner på å ikke ta alt så høytidelig.

- Kanskje vi traff en slags nerve hos folk fordi vi er useriøse på en seriøs måte. Resten av musikk-Norge er generelt sett mer seriøst og kaldt, forklarer han.

Fem vinnere

Forbildeprisen deles ut årlig av Norsk musikkråd (Frifond) og Norsk Tipping. Formålet med prisen er å motivere unge utøvere til å fortsette å satse på musikken, og å være gode rollemodeller for andre som ønsker seg en musikkarriere. De skal også være gode motivatorer i sine lokalsamfunn.

I alt 16 artister var nominert til årets pris. I tillegg til hovedprisen til Pom Poko, fikk Ponette, Amanda Tenfjord, 9 grader nord og Fieh 50 000 kroner hver. Fra Trondheim var også Wonder the Boy og Marie Sahba nominert.