Én million i jazzstipend

Saken oppdateres.

Dette skjer gjennom at Talent Norge kommer inn i et spleiselag som fra før består av Midtnorsk Jazzsenter, Sparebank1 SMN og Moldejazz.

Tidligere har stipendets verdi ligget på mellom 600 000 og 650 000 kroner, fordelt på komponisthonorar, prøver og konserter. En av forutsetningene for stipendet er at mottaker skal komponere et nytt verk som skal urframføres under Moldejazz av Trondheim Jazzorkester.

Med økte rammer omfatter stipendet nå også framføringer i Dokkhuset i Trondheim, Nasjonal Jazzscene i Oslo, Umeå Jazzfestival i Sverige samt ytterligere én utenlandskonsert.

- Betydd mye

Endringene trer i kraft allerede nå, noe som betyr at også fjorårsvinner av stipendet, pianisten Espen Berg, får nyte godt av dem.

- En veldig god nyhet for meg, en pakke som var stor i utgangspunktet er blitt enda større, sier Berg.

- Det har allerede betydd mye for meg, jeg har kunnet ta meg tid til å komponere. Jeg har hatt et verk i tankene i lengre tid, men med stipendet har jeg kunnet gjøre det ganske mye større enn det jeg hadde sett for meg, sier Berg, som også setter pris på å kunne jobbe kreativt uten å bruke mye energi på søknadsskriving.

- Å produsere musikk er fryktelig viktig for meg, jeg har mange ideer som bare må ut, og dette inspirerer til å jobbe enda hardere.

Søkere til neste stipend har frist til 2. mai. I løpet av juni vil juryen komme fram til en vinner, som offentliggjøres under Moldejazz i juli.

Stipendet er blitt delt ut hvert år siden 2007/08, og blant de tidligere vinnerne finner vi navn som Kobert, Kim Myhr, Stian Westerhus, Kristoffer Lo samt Anja Lauvdal og Heida Mobeck.

- En anerkjennelse

Talent Norge er et ideelt selskap som gir økonomisk støtte til prosjekter knyttet til talentutvikling på høyt nivå innen kulturfeltet.

- At de har henvendt seg til oss med et ønske om å støtte prosjektet, er en anerkjennelse av det vi gjør. En million er jo et gigantisk beløp i jazzbransjen, mener Bjørn Willadsen, daglig leder i Midtnorsk Jazzsenter.

Han forteller at der mange driver med talentutvikling i forbindelse med utdanning, er stipendet et ledd i å hjelpe unge musikere som er ferdig med sitt utdanningsløp. Stipendet har som mål å videreutvikle både stipendvinneren og Trondheim Jazzorkester. I kriteriene heter det at minst 50 prosent av musikerne som framfører verket må være bosatt i Trondheimsregionen, mens minst 25 prosent av utøverne må være kvinner.

-Dette har vært målsettinger hele veien, men er nå tydeliggjort enda mer i utlysningsteksten. En kvinneandel på 25 prosent er omtrent der vi er nå uansett, men det er en viktig påminnelse, sier Willadsen.

Metrikk og rytmikk

Espen Berg, som kommer fra Hamar, er i innspurten med verket som skal urframføres i juli.

- Det har gått i rykk og napp, det har vært noen perioder med frustrerende lite framdrift, men i det siste har det løsnet skikkelig, sier Berg. Hans håndplukkede utgave av Jazzorkesteret teller 14 personer, og han forteller at han i verket har holdt seg til ideen han skisserte i søknaden.

-Jeg kaller det «Maetrix», og forsøker å forene teoretiske og matematiske strukturer med et organisk uttrykk. Systematiske strukturer i bunn men med melodiøs overflate. Metrikk og rytmikk, forklarer han.

-Etter hvert håper jeg å kunne spille inn verket på plate. Det er en stor del av mitt yrkesliv, så jeg ønsker jo å ha det dokumentert for ettertiden, sier Berg.