Den store operahelgen

Nina Sæterhaug er Carmen i Opera Trøndelags oppsetning i Kimen kulturhus på Stjørdal, som hadde premiere tirsdag. To av de i alt seks utsolgte forestillingene er i løpet av denne helgen.

Marita Sølberg er Desdemona i Verdis «Otello» i fremføring av Trondheim Symfoniorkester og opera. To av i alt fem forestillinger i Olavshallen er denne lørdagen.

Ingvar er Elling

Det er festmøte i Studentersamfundet lørdag med stikkord «Østblokkparty», mens det kanskje blir nesten like lystelig i Dokkhuset søndag. For da kommer Ingvar Ambjørnsen , eller retter sagt hans litterære alter ego Elling , som er blitt blogger siden sist. Med på scenen er også Tom Stalsberg.

I 2016 skrev Kristopher Schau bok om Ingvar Amnbjørsen og vår anmelder kalte den en sløv fest.

Sven er Ove

Apropos Elling. Kompisen Kjell Bjarne er én av mange rolleskikkelser den folkekjære skuespilleren Sven Nordin er assosiert med. I disse dager turnerer Nordin Trøndelag med Riksteatret og en annen ganske skakkjørt mannsperson. Suksessen «En mann med navn Ove» spilles to ganger på Melhus fredag og en gang i Steinkjer søndag.

Swans er i byen

Fredag er det duket for et av vårens rockhøydepunkt i Trondheim. Postunkbandet Swans spiller på Byscenen. Bandet med Michael Gira i spissen var opprinnelig aktive i 1982 til 1997, men det er ikke noe nostalgiprosjekt som gjester byen. Etter at de kom sammen igjen i 2010, har Swans gitt ut fire album, som er på høyden – og vel så det – med det bandet gjorde på 80-tallet. Men forvent ikke gladpop!

Rytmikk av det mer livsbejaende slaget på Dokkhuset fredag og lørdag. Fredag kommer Mattis Kleppen og dessuten Freedom trio – et samarbeid mellom den akustiske gitaristen Steinar Aadnekvam fra Bergen, trommeslageren og sangeren Deodato Siquir fra Maputo, Mosambik og bassvirtuosen Rubem Farias fra Brasil.

Klassisk funk

Det er lenge mellom hver gang det er funkmusikk på høyt nivå i byen, men det er grunn til å tro det blir lørdag kveld – med den 25 år gammel bassisten og sanger fra Nik West fra Phoenix, Arizona, kjent for energisk sceneshow og funk i tradisjonen fra Parliament/Funkadelic og Prince. Hun har spilt med bl.a. John Mayer, Prince, Sugarland, Macy Gray, Bootsy Collin og George Clinton.

Eva Weel Skram opptrer på Byscenen lørdag, samme kveld spiller Kristopher Schau og The Dogs på Klubben i Studentersamfundet, mens Mandarinsaft spiller barnekonsert for voksne på Antikvariatet søndag kveld.

Høydepunkter på Kosmorama

Filmfestivalen Kosmorama har holdt det gående siden mandag, og et fast høydepunkt er utdelingen av kanon-prisene torsdag. Fredag, lørdag og søndag er de tradisjonelt største publikumsdagene på festivalen.